Crai, 23 lavoratori perdono il posto e replicano: "Confcommercio è stata manchevole in più occasioni"

"Siamo nuovamente basiti nel leggere le dichiarazioni di Alberto Zattini, direttore di Ascom Confcommercio. Dopo tanta fatica e tanta lotta vorremmo sottolineare, come lavoratrici e lavoratori ex Crai, che Confcommercio è la prima a doversi assumere le responsabilità in quanto associazione di categoria di entrambe le aziende Crai e Mood Maison": è la presa di posizione degli ormai ex lavoratori della Crai di via Balzella. Secondo i quali "Confcommercio, ad oggi, è stata manchevole in più occasioni e speriamo che con queste dichiarazioni non si voglia scaricare le responsabilità di Crai e Mood Maison ad altri nell’ambito di una procedura dove la stessa Confcommercio avrebbe dovuto vigilare maggiormente ed evitare che Crai, loro assistita, liquidasse così facilmente noi, lavoratori e lavoratrici senza riconoscimenti, utilizzando a nostro avviso illegittimamente la cessione di ramo d’azienda verso un soggetto Mood Maison che non ha dato alcun tipo di garanzia, anzi ha dichiarato esuberi".

Ed ancora: "Confcommercio è soggetto attivo e protagonista al tavolo delle trattative e potrà se vorrà, portare il proprio contributo nel prossimo incontro in sede istituzionale in Provincia perché se proprio deve esserci un soggetto che può trovare una soluzione alla Vertenza per aiutare e darci un futuro, questo soggetto può e deve essere soprattutto Confcommercio. Ci sentiamo di rispedire al mittente le accuse di Zattini, rispetto ai Sindacati che ci rappresentano con il massimo impegno e professionalità e chi deve tornare ad assolvere al proprio compito in maniera seria sulla vertenza CRAI forse è proprio la Confcommercio. Abbiamo fatto 8 giorni di sciopero con a fianco sempre le Organizzazioni Sindacali, siamo riusciti a portare il Tavolo in Provincia perché è Crai che si deve prendere le responsabilità di quanto sta succedendo, e sempre grazie alle Organizzazioni Sindacali abbiamo avuto l’interesse della Regione".

Ed infine i lavoratori: "Siamo in 23, senza nessuna certezza sul nostro futuro occupazionale e gli slogan nei giornali li rimandiamo al mittente, abbiamo bisogno di azioni concrete, abbiamo bisogno di chi si prende le responsabilità e non di chi le riversa sugli altri. Pensiamo che tutte le sedi istituzionali a partire dalla Provincia e dalla Regione siano utili per trovare le sinergie e le soluzioni per dare a noi lavoratrici e lavoratori un futuro occupazionale e la giusta dignità. Per questo aspettiamo Confcommercio al tavolo istituzione previsto in Provincia il 14 maggio con soluzioni concrete senza scaricare ad altri, tramite comunicati stampa irricevibili, le responsabilità delle imprese che rappresentano".