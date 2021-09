Crisi post covid, dal Comune ristori anche per gli albergatori: fondo da 60mila euro

In questi giorni è stato pubblicato sul sito del Comune di Forlì l’avviso per la concessione del contributo una tantum a fondo perduto

L'assessorato al Turismo del Comune di Forlì ha attivato un fondo da 60mila euro a sostegno delle strutture alberghiere (Codice Ateco 55.10.00) a seguito dello stato di emergenza derivante dalla diffusione epidemiologica da Covid 19. E in questi giorni è stato pubblicato sul sito del Comune di Forlì l’avviso per la concessione del contributo una tantum a fondo perduto: gli aventi diritto potranno presentare domanda entro il 15 ottobre all'indirizzo via pec (comune.forli@pec.comune.forli.fc.it ),compilando il modulo di domanda reperibile al seguente link https://bit.ly/2XobvJy.

Spiega l'assessore Andrea Cintorino: "Il fondo attivato si inserisce in un contesto più ampio di iniziative e misure di ristoro volte a contenere la contrazione dei ricavi di numerose imprese e pubblici esercizi del territorio forlivese. A seguito della prosecuzione dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 e a causa delle norme cogenti che limitano fortemente i flussi turistici di tutta Italia, anche le strutture alberghiere della città di Forlì si sono infatti trovate a dover gestire una situazione di grave difficoltà economica e finanziaria, con forti ripercussioni sulla loro redditività. Per questa ragione, e poiché i soggetti che gestiscono strutture alberghiere non avevano ancora beneficiato di contributi comunali ad hoc, la giunta Zattini ha ritenuto opportuno riservargli un fondo straordinario utile ad alleviare gli effetti negativi innescati della situazione pandemica".