Cybersecurity, società forlivese organizza la quarta edizione del T-con: "Gestire tecnologie informatiche non è semplice"

C'è una società forlivese dietro l'organizzazione del T-Con2024, evento che ha visto la partecipazione di oltre 100 ospiti giunti da tutta Italia e che ha avuto l’obiettivo di offrire alle figure chiave dell’It Manager (responsabile della gestione dei servizi tecnologici aziendali, che offre consulenza sulle soluzioni software e suggerisce strategie di Cyber Security), Cio e Ciso una giornata di scambio e di confronto di esperienze interamente dedicata a loro, nei settori manifattura, logistica, servizi finanziari e altri servizi alle aziende. Si tratta della "T-Consulting", che supporta i dipartimenti delle aziende di tutta Italia con un focus su Emilia-Romagna, Marche, Lombardia, Piemonte, Veneto e Trentino.

"Il nostro scopo è rendere protagonisti gli It Manager e farli sentire meno soli nell’affrontare le sfide quotidiane legate alla resilienza dei sistemi informativi - precisa Vera Tucci, co-fondatrice dell’azienda -. Per questo motivo abbiamo fin dalla prima edizione deciso di coniugare due aspetti fondamentali del nostro mestiere: visione strategica e offerta tecnologica". Al T-Con2024 hanno partecipato, in qualità di supporter alcuni tra gli esponenti più in vista nel panorama tecnologico dei servizi gestiti, che hanno accolto gli ospiti in una vendor room all’insegna della condivisione del networking.

“I partecipanti sono stati veri e propri compagni di viaggio - aggiunge Matteo Cecchini, Fondatore di TConsulting - l’approccio ai servizi gestiti (Managed Service Provider) si basa proprio sulla creazione dì una “cassetta degli attrezzi” ideale, selezionata tra vendor di tutto il mondo, che sia in grado di rispondere anche alle esigenze più stringenti delle aziende che affianchiamo. Per questo è importante per i nostri clienti incontrare di persona i rappresentati dei nostri partner di punta: solo così possiamo stringere relazioni che puntino sempre più sulla fiducia reciproca”.

La giornata, ricchissima di spunti e contenuti, ha visto avvicendarsi sul palco una line-up di speaker interni ed esterni a T-Consulting, che si sono alternati nelle loro presentazioni legate da un solo filo rosso: la consapevolezza. Da sempre attenta alle tematiche della rappresentanza di genere, T-Consulting riporta anche di aver raggiunto un ulteriore obiettivo in tal senso, infatti, nell’organizzazione della line-up degli speaker, ha scelto ben 3 speaker donna a tenere alto il nome delle tecnologie che rappresentano. Un segno inequivocabile che anche in questo settore le cose stanno cambiando per il meglio e che le donne – non solo sono più numerose – ma sono più coinvolte come ambasciatrici tecnologiche.

Ma di cosa hanno più bisogno oggi i responsabili It aziendali? E la risposta è stata da subito chiara: di consapevolezza rispetto a 3 macro-temi. intelligenza artificiale, gestione delle vulnerabilità e delle minacce cyber, e comunicazione. "I nostri speaker e le nostre speaker hanno fatto un lavoro eccezionale e hanno dato a queste tematiche la giusta enfasi, permettendo a tutti – più o meno esperti- di coglierne i punti centrali", puntualizzano Tucci e Cecchini. Questa edizione ha visto anche la partecipazione di un ospite d’eccezione come Matteo Flora, esperto delle tematiche legate alla comunicazione di crisi e che si è focalizzato su come un’azienda dovrebbe approcciare la comunicazione quando vittima di un cyber attacco o data breach, al di là delle comunicazioni obbligatorie alle autorità. Prossimo appuntamento per T-Consulting sarà la partecipazione di Vera Tucci ad un evento a Londra a cui sono stati invitati alcuni “Super Msp in Europa” il SuperSummit - London meetup.