Da Cna un percorso gratuito per imparare a gestire in maniera strategica la propria immagine professionale

Sta riscuotendo sempre maggiore successo il personal branding, la materia che insegna come gestire in maniera strategica la propria immagine professionale. Dopo la fortunata prima edizione, che si è tenuta nell’autunno scorso ed ha riscosso un gradimento altissimo fra i partecipanti, CNA Formazione propone la seconda edizione del corso “Personal branding”, arricchita con due laboratori pratici e dedicata in questo caso alle donne.

Un percorso completamente gratuito di 40 ore, suddivise in 10 incontri, che combinano una buona base teorica con esercitazioni pratiche e tanti strumenti utili per muoversi in autonomia. Fra i temi trattati l’approccio strategico a branding e posizionamento, strumenti per la pianificazione, come costruire la propria visual identity, raccontare la propria storia attraverso un piano editoriale e contenuti di valore. Saranno forniti utili spunti e suggeriti strumenti per costruire la propria presenza online, indicazioni su come scegliere i social che meglio si adattano allo scopo, individuare il proprio stile, tono di voce e personalità.

Con una puntata sulla business etiquette e sul galateo della comunicazione nell’epoca dell’inclusività e del rispetto delle differenze. Novità dell’edizione 2024 saranno il laboratorio di grafica, con strumenti e indicazioni su come creare i propri contenuti visivi online, progettando i formati grafici in modo coinvolgente e professionale (senza la necessità di conoscenze tecniche avanzate) e il laboratorio di scrittura per il web, che permetterà di lavorare sui contenuti e di conoscere meglio l’arte di scrivere in modo efficace: esempi, risorse e trucchi del mestiere per migliorare la propria comunicazione.

Per informazioni e iscrizioni è possibile visitare www.cnafc.it/formazione oppure contattare Gloria Campanini: 3371083305 – g.campanini@cnafoer.it. Gli incontri si terranno a partire dal 13 marzo presso la sede di Forlì di CNA Formazione Emilia-Romagna e saranno tenuti dalle docenti Veronica Bridi e Fatima Elghazioui, esperte di digital marketing e di comunicazione.

“La prima edizione del corso è stata una scommessa – spiega Veronica Bridi – e risultati sono stati sorprendenti: abbiamo lavorato con un gruppo vivace e stimolante, persone provenienti da esperienze diverse, ma accomunate dal desiderio di cimentarsi in nuove sfide professionali: chi vuole cambiare lavoro, chi vuole espandere la propria attività. Mi piace pensare al personal branding come a un marketing dal volto umano, che punta a far emergere e valorizzare il potenziale di ogni singola persona. Ognuno di noi ha in sé un tesoro da scoprire, è utile prendersi il tempo per guardarsi dentro e lavorare su se stessi. In questo percorso forniremo alle partecipanti una base teorica e strumenti utili per poi proseguire in autonomia”.

"La seconda edizione del corso, progettata esclusivamente per donne, – continua Fatima Elghazioui –rappresenta un affascinante percorso di crescita e scoperta. In questo programma, non ci limitiamo a lezioni tradizionali; piuttosto, offriamo un coinvolgente itinerario composto da laboratori interattivi, dove insieme sperimentiamo, condividiamo e impariamo. Con Veronica Bridi, lavoreremo attivamente alla costruzione del personal brand delle partecipanti, aiutandole a emergere come protagoniste delle proprie storie. La nostra missione è fornire un ambiente stimolante in cui ogni donna possa esplorare, crescere e trovare il proprio spazio unico nel mondo professionale e personale."