Da Forlimpopoli nasce un circuito e-commerce di negozi locali chiamato "Amolamiacittà"

A Forlimpopoli, grazie al web, una rete di tanti negozi si è unita per dare a tutte le persone un servizio a domicilio completo. Luca Arrigoni, titolare di una pescheria a Forlimpopoli, ha dato vita al consorzio di commercianti Amolamiacittà. I 350 negozi del circuito Amolamiacittà sono situati tra Forlì-Cesena fino alla riviera di Pesaro. Ognuno ha la sua attività: ci sono pescherie, macellerie, frutta e verdura, farmacie, erboristerie, ferramenta, negozi di oggettistica, di abbigliamento e scarpe, cartolerie. Alcuni tra questi 350 ha scelto di approdare sulla piattaforma e-commerce, aprendo una strada mai percorsa prima ovvero quella di unire le forze per poter ottenere e allo stesso tempo dare, un servizio completo al costo più basso. Chi ha aperto la propria vetrina on-line, ha caricato i propri prodotti e le persone già da qualche giorno possono acquistare tutti i propri beni con un click. È possibile acquistare anche in città diverse. Anche in questo caso la spesa viene consegnata in un’unica spedizione il giorno successivo all’ordine.

"È come essere in un grande centro commerciale virtuale, solo che dall’altra parte del web ci sono tanti piccoli negozi di prossimità che hanno deciso di fare rete. Questo garantisce di ricevere a casa prodotti di qualità, preparati solo da negozianti con anni di esperienza alle spalle. Dietro al click sullo schermo c’è una persona in carne ed ossa che lavora con passione. Ogni negozio ha la propria pagina dedicata solo al proprio negozio, una vera e propria vetrina dove tutte le persone che entrano possono vedere tutti i prodotti e i servizi di quel preciso negozio", spiega la nota di presentazione.

L’obiettivo è di valorizzare e stimolare l’economia locale tra le attività aderenti grazie ad un’unica tessera che il cliente potrà utilizzare in tutti i negozi del circuito. I clienti da parte loro avendo nella nostra piattaforma tanti negozi di tutte le tipologie merceologiche riescono ad acquistare sia i beni primari (prodotti freschi, frutta e verdura, carne, pesce) sia tutto ciò di cui possono avere bisogno: dai prodotti per la casa, abbigliamento, prodotti per la persona, per il giardino, per lo sport. "Il pensiero diffuso che gli acquisti on-line siano un po' rischiosi nasce perché spesso non sai davvero da chi stai acquistando. Amolamiacittà garantisce la professionalità, storicità e l’esperienza dei propri negozi affiliati. Offre la propria consulenza e disponibilità su tutti i fronti per aiutare nell'acquisto quanti più clienti possibili, tra l'altro garantendo lo stesso servizio a prezzi molto più competitivi di quelli che oggi si trovano su internet. Inoltre sempre nell'ottica di aiutare sempre di più i clienti sarà a breve disponibile la versione App dell'e-commerce", conclude la presentazione.