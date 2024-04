Da oltre 41 anni una colonna dell'Ance: va in pensione lo storico collaboratore Vanni Gavelli

La riunione del Consiglio Generale dell'Ance, oltre che per i consueti adempimenti statutari e riflessioni sull’andamento del settore edile, ha rappresentato l’occasione di salutare e ringraziare il neo-pensionato Vanni Gavelli, storico collaboratore di Ance Forlì-Cesena, di cui è stato una vera e propria colonna, fin dal lontano 1982. Sono infatti oltre quarantuno gli anni trascorsi da Vanni in segreteria dell’Associazione, sempre contraddistinti dalla sua precisione e puntualità e da un sorriso per tutti. Per l’importante avvenimento, il Consiglio di Ance ha tributato un grande abbraccio a Vanni, che è stato festeggiato (nella foto) dal presidente che lo assunse nel settembre 1982, Umberto Trevi e dall’attuale presidente, Franco Sassi.