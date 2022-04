Dai b&b alle case vacanza, un seminario di Cna che accende i riflettori sul settore extralberghiero

Dopo il primo incontro di mercoledì 6 aprile con focus sugli aspetti autorizzativi e fiscali delle varie forme di ricettività turistica, si prosegue con il secondo appuntamento di Cna, approfondendo il tema del “Home Staging: come rendere attraente l’immobile per il turista”. Gli immobili da utilizzare a fini turistici vanno studiati in materia di spazi, proporzioni, illuminazione e colori; devono essere valutati pregi e difetti e analizzando il mercato, il target di riferimento, il luogo e i trend di consumo. Sulla base di questa ricerca, viene identificato un progetto per la valorizzazione dell’immobile che deve andare incontro alle aspettative del possibile cliente.

Il seminario è rivolto a proprietari di: b&b, r&b, case vacanza, locande e appartamenti ad uso turistico. Il tema verrà approfondito da Paola Bibiana Salvador, rappresentante dell’Associazione Nazionale Home Staging Lovers e dalle Home Stagers Roberta Cattani e Laura Gamberoni.

“L’offerta extra-alberghiera è una parte importante e innovativa dell’offerta turistica italiana e emiliano-romagnola, che nasce proprio dall’esigenza del turista che vuole vivere la città come un cittadino, ad esempio sentirsi un Forlivese o un Cesenate dal punto di vista abitativo ed esperienziale - sottolinea Cecilia Milantoni, presidente di CnaTurismo e Commercio Forlì-Cesena. “L’extralberghiero - continua Milantoni - oggi si pone come un completamento dell’offerta ricettiva e ha buone potenzialità anche nel territorio tra Forlì e Cesena”. Per partecipare all’evento è richiesta l’iscrizione tramite il sito di Cna Forlì-Cesena: www.cnafc.it/eventi. Per chi parteciperà in presenza è possibile accedere solo se muniti di Green Pass.