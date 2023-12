Dal 1989 è in Confcommercio: Claudia Biscaglia è la nuova vice direttrice di Ascom

Nuovo braccio destro per il direttore di Ascom-Confcommercio, Alberto Zattini. A ricoprire il ruolo di vice è Claudia Biscaglia. Classe 1969, la sua esperienza nell'associazione è iniziata il primo gennaio del 1989, dopo il conseguimento del diploma col massimo dei voti all'Istituto tecnico-commerciale 'Matteucci'. Ha iniziato a lavorare nel settore fiscale di Ascom, in concomitanza con l'entrata in vigore della legge Visentini. E' stata poi nominata dal Comitato di presidenza vice responsabile fiscale di Confcommercio, per poi diventarne responsabile. A completamento del suo percorso professionale - sempre all'interno della stessa associazione di categoria, è stata nominata dalla Giunta di Presidenza vice direttore con delega ai servizi.