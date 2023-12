Dall'alluvione alla mancanza di manodopera: tanti temi nell'incontro tra Cna e la deputata Buonguerrieri

Bilancio di fine anno per le imprese del territorio, fra danni dall’alluvione, problemi infrastrutturali e mancanza di manodopera, oltre a progetti di rilancio e investimenti. Questi i principali temi dell'incontro che si è svolto venerdì nella sede provinciale di Cna e ha coinvolto i massimi dirigenti dell’associazione e l’onorevole Alice Buonguerrieri. Per Cna Forlì-Cesena presenti il presidente provinciale Lorenzo Zanotti, il direttore generale Franco Napolitano e il presidente dell’area Cesena Val Savio Federico Giovannetti. Un’attenzione particolare è stata manifestata verso le zone collinari e montane, che soffrono pesantemente a causa delle frane e dei problemi alla viabilità, e sono ora più che mai a rischio spopolamento. La visita è stata anche l’occasione per mostrare all’onorevole lo stato di avanzamento del cantiere di ripristino della sede Cna in via Pelacano. Un incontro proficuo e cordiale, che si è concluso dandosi l’appuntamento per prossimi aggiornamenti periodici nei mesi a venire.