Dall'idea del rocchigiano Alessio Piamonti una full immersion di formazione per elettricisti

Una full immersion per professionalizzarsi sempre più, rivolta alla categoria degli elettricisti. È quanto propone venerdì e sabato il Circolo nazionale “Elettricisti illuminati”, fondato dal rocchigiano Alessio Piamonti. Il sodalizio ha già ricevuto l’adesione di centinaia di elettricisti, distribuiti in tutta Italia. Di questi, in 120 parteciperanno alla due giorni di formazione, ribattezzata “illumination days”, con il campo della propria preparazione tecnica e normativa da illuminare e rafforzare.

Il corso si svolgerà in un hotel di Rimini e prevede 22 ore di formazione, aggiornamenti normativi con il linguaggio tipico del cantiere, approfondimenti su argomenti tecnici come ricarica veicoli elettrici, cavi, scaricatori di sovratensione, fotovoltaico e il tanto ricercato risparmio energetico che in questo particolare periodo è divenuto indispensabile per contenere i costi in bolletta. Vi sarà l’intervento di 12 esperti e la possibilità, per chi lo voglia, di prolungare la propria permanenza in Romagna anche domenica, anche per avviare collaborazioni professionali tra i partecipanti al corso.

“Organizzare la due giorni è stato molto impegnativo, ma è bello ed ammirevole - afferma Piamonti - vedere elettricisti che, pur non avendo obbligo normativo di formazione, investono tempo e denaro per migliorarsi ed offrire alla clientela un lavoro sicuro, a perfetta regola d’arte e mirato al risparmio energetico”. Ispirandosi alle parole pronunciate dall’astronauta Neil Armstrong il 20 luglio 1969 sbarcando sul suolo lunare, Piamonti scherzosamente aggiunge: “Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per un elettricista. Un passo che lo porterà al livello successivo di professionalità”.