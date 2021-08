Dalla laurea al mondo del lavoro: azienda forlivese sostiene il nuovo corso in "Tecnologie dei sistemi informatici"

Al Campus di Cesena dell’Università di Bologna, prende il via un corso di laurea triennale, unico in Italia nell’ambito informatico, che forma gli studenti con un approccio fortemente orientato alla professione

Vem sistemi affiancherà l’Università di Bologna supportando il nuovo corso di laurea professionalizzante in Tecnologie dei Sistemi Informatici, che prende il via presso il Campus di Cesena della facoltà. Il corso di laurea, unico in Italia nell’ambito informatico, accoglierà 50 studenti e sarà caratterizzato da un approccio didattico innovativo che consentirà agli universitari di approfondire contenuti attuali con un particolare focus, fin dal primo anno, agli aspetti pratici.

Una forte attenzione ai casi reali, approfonditi nel considerevole numero di ore di tirocinio in azienda (48 crediti formativi, corrispondenti a 1.200 ore) è la caratteristica unica di questo corso. "Come Ict player viviamo quotidianamente quello che in gergo viene definito “skill shortage”, ovvero la mancanza di figure professionali adatte a operare in un contesto in cui la trasformazione digitale pervade tutti gli aspetti della nostra vita - sottolinea Davide Stefanelli, vicepresidente di Vem sistemi -. Per questo motivo, oltre che offrire il nostro contributo e il nostro supporto al territorio in cui Vem è nata oltre 35 anni fa, affiancheremo con entusiasmo gli studenti del corso, aprendo loro le porte della nostra azienda e mettendo a loro disposizione le nostre competenze e la conoscenza di un mondo in continua evoluzione".

Ed è proprio grazie alle esperienze in azienda, che, una volta laureati, gli studenti saranno pronti a entrare nel mondo del lavoro come professionisti capaci di progettare, sviluppare e gestire sistemi e applicazioni digitali con particolare riguardo a reti, cloud, piattaforme di virtualizzazione, intelligenza artificiale e data analysis. Le iscrizioni sono aperte e si chiuderanno l’8 settembre. Per informazioni e iscrizioni: https://corsi.unibo.it/laurea/TecnologieSistemiInformatici/iscriversi-al-corso