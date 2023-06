Dalla progettazione di siti web allo sviluppo di app: aperte le iscrizioni ai corsi di formazione gratuiti per le competenze digitali

Sono in partenza a Forlì corsi di formazione gratuiti per le competenze digitali per l’utilizzo di soluzioni Ict (Information and Communication Technologies) e di tecnologie innovative nelle imprese, erogati online e/o in presenza presso la sede dell’ente di formazione professionale Techne in Via M. Buonarroti, 1. I corsi, realizzati grazie ai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna, sono rivolti a persone occupate e non occupate con l’obiettivo di sviluppare competenze digitali altamente professionalizzanti.

L’offerta formativa si articola su 21 corsi, della durata di 32, 48 e 64 ore, che interesseranno ambiti quali progettazione siti web/blog, digital e social media marketing, grafica multimediale, progettazione App, Big Data e Web Analytics, programmazione, gestione del Cloud, Video making, E-commerce, IoT, Cyber Security e assistenza tecnica ai clienti. Si potrà scegliere di partecipare a più corsi e ogni corso verrà avviato al raggiungimento del numero minimo di 8 iscritti.

I corsi sostengono un uso consapevole e autonomo delle più innovative tecnologie e favoriscono la competitività delle imprese e l'occupabilità dei lavoratori.

Techne in qualità di ente capofila coordina un partenariato composto da Aeca, Futura scarl, Cfp Bassa Reggiana scarl e Cescot scarl.

Per ricevere informazioni più dettagliate è possibile rivolgersi a Techne (telefono 0543/410711) oppure visitare il sito www.techne.org.