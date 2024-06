Dalla scuola al mondo del lavoro, l'azienda investe sui giovani: una academy per permettere ai neo assunti di imparare il mestiere

Da circa 2 anni è operativa presso E.R. Lux Academy Quadristica, un’attività che riunisce in sé innovazione, sviluppo aziendale e formazione. Si tratta dell’evoluzione del laboratorio di quadristica elettrica interno all’azienda operativo dal 1996, l’anno di fondazione. Tale comparto produttivo necessitava di spazi più ampi rispetto alla sua dislocazione, anche in relazione all’aumento di commesse in questo ambito, in quanto Er Lux da tempo cura la produzione e il cablaggio di quadri elettrici non solo finalizzati ai propri cantieri, ma anche conto terzi, ovvero per altre aziende che operano nell’impiantistica elettrica, ma non dispongono di un proprio laboratorio interno.

È stato quindi ricavato un ampio spazio nella seconda sede operativa di E.R. Lux (in via Cartesio 11 a Forlì), che ospita, oltre al laboratorio, anche la divisione Start Up (impianti speciali, automazione, domotica) e la tecnologica Control Room per la gestione e la manutenzione da remoto di sistemi elettrici e gestionali. “Queste esigenze dettate dal mercato - spiega Emanuele Rinieri, presidente di E.R. Lux - ci hanno suggerito di connotare questo laboratorio anche per finalità formative. Tanti giovanissimi fanno parte del nostro staff e, dopo aver maturato le indispensabili competenze tecniche nei propri iter scolastici, necessitano di un approccio progressivo con le dinamiche e i tempi del lavoro. Per cui alcuni di questi sono stati inseriti all’interno di Academy Quadristica, affiancati da tecnici esperti, in un contesto lavorativo più protetto, per crescere in maniera graduale, prima di essere coinvolti in cantieri esterni a contatto con la clientela. Questo comparto aziendale, in pratica, rappresenta un ponte fra la formazione scolastica e il mondo del lavoro: una modalità decisamente innovativa per affinare competenze e offrire un’opportunità lavorativa a tanti giovani. Sono convinto che sia stata una scelta vincente: ne sono testimonianza l’entusiasmo e la passione che vedo in alcuni nostri giovani tecnici impiegati in questo contesto”.

“Il nostro laboratorio – spiega Eduardo Cacace, responsabile di Academy Quadristica – oggi è composto da 8 addetti, di cui 4 sono giovani apprendisti e altri 4 sono tecnici esperti e si occupa sia della produzione e del cablaggio di nuovi quadri elettrici di distribuzione e di automazione, sia della manutenzione, delle modifiche e degli aggiornamenti su quadri esistenti.

La nostra forza si basa proprio su questa sinergia fra persone e competenze: siamo in un contesto lavorativo in cui è indispensabile puntare alla qualità, caratterizzato da regole e ritmi di un qualsiasi posto di lavoro, ma nello stesso tempo abbiamo creato un ambiente tranquillo e sereno, nel quale i più giovani possano sentirsi liberi di iniziare il loro percorso lavorativo senza troppe pressioni, cominciando a maturare quei valori che sono alla base di tutto lo staff E.R. Lux, ovvero la passione e l’entusiasmo per quello che facciamo. Una prerogativa importante per ciascuno di noi per essere pienamente soddisfatti e gratificati dal nostro lavoro”.