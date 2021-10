Dalla terra alla tavola: il negozio gestito da giovani compie 5 anni e ricorda Angelo Mazza

Sabato la famiglia Ravaglia, titolare dell azienda agricola biologica nella vallata del Bidente, ha festeggiato il 5 anno di apertura del punto vendita in centro storico a Cusercoli insieme a molti cittadini, al vicesindaco Antonio Dattoli e alla rappresentante di Coldiretti Petrini Patrizia. È stato ricordato anche Angelo Mazza, il segretario di zona di Coldiretti che proprio 5 anni fa spronò la famiglia all'apertura del punto gestito da giovani. I prodotti venduti sono tutti locali e a chilometro 0, ciò che il consumatore attento cerca sempre di più. Al riguardo sono proprio le aziende agricole condotte dai giovani che si sono rilevate in questo periodo le più resilienti e che sono cresciute in questi ultimi anni anche in controtendenza rispetto agli altri settori economici.