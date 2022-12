Dalla terra gustose idee regalo: torna il mercato dei produttori di Campagna Amica

Nel fitto calendario di dicembre dei produttori di Campagna Amica di tutta la provincia forlivese, rimane da aprire ancora la finestrella di domenica, data in cui il Mercato dei produttori di Campagna Amica si rivolge ai cittadini di Forlì, nella tradizionale location di Corso della Repubblica, dove per tutta la giornata le imprese agricole ritrovano la clientela forlivese e vendono le produzioni a km0 delle loro aziende. “Abbiamo sentito la necessità di sottolineare questo momento storico con un’iniziativa che esalta l’usanza e la tradizione di un periodo speciale dell’anno, il Natale - esordisce Massimiliano Bernabini, presidente di Coldiretti Forlì-Cesena -. I clienti dei nostri produttori di Campagna Amica, potranno scegliere con cura al Mercato di Viale Bologna 75, che rimane aperto nelle consuete giornate e domenica in Corso della Repubblica, i prodotti agricoli e stagionali propri del nostro territorio, compiendo una scelta di genuinità, che premia anche l’originalità del dono.”

“Tante sono le referenze tra cui scegliere e da gustare: dai cereali antichi pronti all’uso, alla frutta tipica di dicembre, alle uova di gallina appena deposte, alla confettura, olio extra vergine di oliva, vini, miele, carni biologiche e tradizionali, salumi, latte e formaggi freschi, pane e pasta fresca della tradizione romagnola, noci, mandorle e tanto tanto altro - aggiunge Anna Pirillo, responsabile di Campagna Amica Forlì-Cesena e Rimini -. Tutti i prodotti sono presentati direttamente dai produttori che oltre alla vendita dispensano consigli ai clienti per le corrette preparazioni e per una conservazione che permetta la lunga durata della spesa, una caratteristica che contraddistingue gli acquisti ai mercati di campagna amica”.

Il mercato, si propone con tante iniziative e novità ogni giorno di apertura, come un vero e proprio calendario dell’avvento e promuove il consumo stagionale a km0 per tutti i visitatori. Presente anche Maria Tavares, con i suoi manufatti di lana di recupero dalle pecore dell’Appennino, che racconta la propria scelta antispreco, in linea con l’usanza contadina ispiratrice del natale del mercato. Al mercato di Amica di Viale Bologna 75 è presente inoltre per tutto il mese di dicembre il servizio “ti prendo e ti porto a casa” che permette la prenotazione di strenne natalizie con composizione a richiesta e di piatti prelibati dalla cucina e/o dalla macelleria (porchetta, cappone natalizio, paste fatte in casa e torte) Per informazioni e per tutte le novità sulle iniziative del Mercato è possibile consultare la pagina Facebook Campagna Amica Forlì-Cesena oppure scrivere a agrimercato.fc.rn@coldiretti.it o contattare via Whatsapp il 3294820597. E’ possibile firmare la petizione in tutti gli uffici Coldiretti e i Mercati di Campagna Amica.