Lavoro, in prima linea ristorazione e turismo: a luglio previste 3900 entrate nelle imprese

L’indagine della Camera di commercio della Romagna rileva 3.900 entrate nel mondo del lavoro previste nel mese di luglio e 10.050 nel terzo trimestre 2022, per quanto riguara la provincia di Forlì-Cesena. Si registra una variazione sull’analogo periodo del 2021 di +30 entrate previste, e rispetto al solo mese di luglio 2021 di -180.

I contratti previsti per le entrate nel mese di luglio riguardano per l’84% lavoratori dipendenti (tempo determinato, indeterminato, apprendisti, altri alle dipendenze) percentuale leggermente inferiore al periodo precedente, il restante 16% sono lavoratori con forme contrattuali diverse (collaboratori, in somministrazione, altri non alle dipendenze).

Le entrate programmate nei primi 5 settori di attività, nel mese di luglio e nel terzo trimestre 2022, ammontano rispettivamente a: 1.110 e 2.360 per servizi di alloggio e ristorazione e servizi turistici; 550 e 1.410 per i servizi alle persone; 520 e 1.320 per il commercio; 240 e 680 per le costruzioni; 240 e 550 per le industrie alimentari, delle bevande e del tabacco. Le previsioni di assunzioni per i giovani con meno di 30 anni riguardano il 32% dei casi (+5 p.p. rispetto al mese precedente), mentre il 10% delle entrate previste è destinato a personale laureato (-1%). Il 15% delle assunzioni programmate riguarda dirigenti, specialisti e tecnici (stabili come la media nazionale pari al 17%).

Molto alte nella provincia, nel mese di luglio per le imprese intervistate, le difficoltà a trovare i profili desiderati, previste in 50 casi su 100 (+12%), specie nell’area Produzione di beni ed erogazione di servizi (56,4%).