Piccoli segnali di ripresa del mercato dell'auto, Fiat scende giù dal trono. E c'è chi si 'regala' una Ferrari

Piccoli segnali di risveglio dal mercato dell'auto nella provincia di Forlì-Cesena. Il bilancio del 2023 vede infatti 8.050 nuove vetture immatricolate, oltre 1.300 in più rispetto al 2022, con un incremento del 19,6%, praticamente in linea con l'andamento riscontrato in Italia, che ha visto un balzo del 19%. E' quanto emerge dai dati raccolti dal Centro Studi e Statistiche Unrae (l'associazione che rappresenta le Case estere operanti sul mercato italiano delle autovetture, dei veicoli commerciali e industriali, dei bus e dei caravan e autocaravan), forniti su richiesta a ForlìToday.

Tuttavia si tratta di numeri ben lontani da quelli che caratterizzavano il periodo pre-covid, quando le vendite erano tornate a superare le 11mila unità dopo un periodo di appannamento. La crescita del 2023 è ancora indietro di oltre 3mila vetture (-27,6%) rispetto al 2019. Andando a ritroso, la crisi del mercato è iniziata nel 2010, quando le vetture nuove messe in circolazione furono 13.219. Dopo alcuni anni sotto quota 10mila, le vendite tra il 2018 e il 2019 si erano spinte oltre le 11mila unità; poi è arrivato il covid-19 a complicare le cose: nel 2020 8.406 immatricolazioni, mentre nel 2021 8.220 e quindi le 6.727 del 2022. In provincia è il marchio Dacia quello più venduto, seguito da Volkswagen e Fiat

I marchi italiani

Nel 2022 Fiat ha visto un lieve decremento del volume d'affari nella nostra provincia. Se nel 2022 le immatricolazioni erano state 598, nell'anno successivo sono state messe in circolazione il 7,1% di auto in meno. Per quanto riguarda le motorizzazioni, si è registrato un aumento delle vendite delle auto ibride, da 330 a 371, mentre sono stati appena 55 i modelli a benzina venduti (nel 2022 furono 73). Cala l'interesse anche per le motorizzazioni diesel, con solo 53 vetture targate, mentre è azzerato il mercato del metano. Sul fronte elettrico, le immatricolazioni sono passate da 16 a 25. Guardando al mercato italiano, è raddoppiato il numero di nuove Alfa Romeo, da 32 a 68, mentre Lancia ha fatto segnare un +9,5%, con 172 auto uscite dalle concessionarie. Boom per la casa di Isernia Dr, da 82 a 175 vendite, 158 delle quali con alimentazione a gpl.

Le tedesche

E' stato un 2023 di risveglio anche per Audi e Volkswagen. Il marchio dei quattro anelli ha incrementato le vendite del 43%, passando da 179 a 256 veicoli immatricolati, mentre la casa automobilistica di Wolfsburg ha fatto segnare un +16%, da 562 a 654 nuove targate in strada, ponendosi così al secondo posto tra le Case automobilistiche preferite in provincia. Balzo in avanti anche per Mercedes, da 305 a 355 vetture vendute, mentre Bmw nel 2023 ha messo sull'asfalto 171 nuovi modelli, 71 in più rispetto all'anno precedente.

Exploit Dacia, Toyota cresce

Il 2023 è stato l'anno di Dacia: il volume di nuove auto immatricolate è passato da 597 a 769, con la motorizzazione a gpl sugli scudi con 590 modelli in circolazione. Sopra quota 500, oltre a Volkswagen, c'è anche Ford, con 543 immatricolazioni, con una crescita di auto ibride in circolazione, da 300 a 384). Toyota si conferma un marchio di garanzia per quanto riguarda la gamma ibrida, da 341 a 385 nuove auto in circolazione, chiudendo il 2023 con una crescita del 14,5% con 496 modelli usciti dalle concessionarie. La casa giapponese si è messa alle spalle marchi del calibro di Renault (da 362 a 345 immatricolazioni), Opel (da 353 a 325), Peugeot (da 304 a 286) e Citroen (da 202 a 239).

E' stato un 2023 col segno positivo per Land Rover, chiuso con 98 modelli in circolazione a fronte dei 76 dell'anno precedente, mentre Nissan ha venduto 26 modelli in più (da 121 a 147). Anche per Mini il 2023 è stato caratterizzato da un incremento delle vendite, da 77 a 92 nuove auto in circolazione, mentre Volvo è passata da 101 a 127 immatricolazioni, Jeep da 128 a 280, Skoda da 126 a 173, mentre Seat è scesa da 82 a 66. In crescita il volume di Cupra, da 49 a 77, di Evo, da 50 a 85, mentre Ds è passata da 39 a 45 nuove auto immatricolate.

Le giapponesi

Per quanto riguarda le giapponesi, detto del buon andamento di Toyota, Honda ha chiuso il 2023 ha messo in circolazione solo 47 modelli (tutti i ibridi) a fronte dei 106 del 2022, mentre Kia ha fatto registrare un lieve aumento delle immatricolazioni, da 277 a 286, così come Hyundai, da 271 a 361. Segno più anche per Mazda da 58 a 65, Suzuki (da 166 a 291) e Subaru (da 10 a 15).

Il lusso

Non è andato male neanche il settore del lusso. C'è infatti chi può permettersi di avere in garage una Ferrari. Nel 2023 sono state messe in circolazione anche sei modelli della Casa di Maranello, due con motorizzazione ibrida. In strada anche una Lamborghini ed una Alpine, mentre in quattordici hanno scelto il marchio Maserati (tredici ibride). Le immatricolazioni di nuove Porsche sono passate da 51 a 53, mentre le vendite di Lexus sono passate dal 29 a 26. Sono invece quattro le Abarth vendute nel 2023, una delle quali elettriche.