Alluvione, oltre 26mila imprese colpite. Battistini a "Salotto blu": "Gestione dei fondi alle imprese? Camera di Commercio disponibile"

Carlo Battistini è presidente della Camera di Commercio di Forlì, Cesena e Rimini, dopo avere svolto in passato incarichi direttivi in Confcooperative e in Confcommercio ed essere stato assessore alla economia a Cesena. È stato intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva "Salotto Blu" che andrà in onda sabato sera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre in merito all" impatto della alluvione sul sistema imprenditoriale. I numeri del disastro? "Sono state colpite, nell'area complessiva interessata, secondo una nostra stima provvisoria, 26000 imprese, con 350.000 occupati e un valore della produzione di 80 miliardi di euro".

Le maggiori preoccupazioni? "Tutto è angosciante, ma forse il settore agricolo e frutticolo è quello con peggiori prospettive. Non solo per le enormi coltivazioni andate perse, ma soprattutto per le prospettive di continuità. In collina, poi, si rischia lo spopolamento di intere comunità". Chi gestirà la ricostruzione? "Si dovrà decidere se affidare la gestione a un Commissario o a più enti. Noi non ci permettiamo di candidarci, ma se serve che ci occupiamo della parte relativa alle imprese, non quella riferita alle istanze civili, disponiamo di conoscenze adeguate alla necessità".