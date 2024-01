Comprare casa a Forlì costa 1717 euro al metro quadrato, stabili i prezzi. Crolla la richiesta di immobili in affitto

Il mattone in Emilia-Romagna negli ultimi tre mesi del 2023 evidenzia una battuta d’arresto. A livello regionale gli ultimi tre mesi vedono una brusca contrazione nei prezzi, con quelli di vendita che si attestano sul -0,5% mentre i canoni scendono al -2,9%. Questo secondo i dati forniti dall'Osservatorio di Immobiliare.it. Per quanto riguarda la situazione a Forlì l'offerta di immobili si riduce negli ultimi tre mesi del 5% e addirittura del 25% se si guarda ad un anno fa. I prezzi di vendita sono in leggero calo: -0,9%, per comprare casa in città servono 1.717 euro al metro quadro. Dal punto di vista della domanda si registra una sostanziale stabilità. Sul versante degli affitti c'è invece un aumento del 4% dell'offerta, che è addirittura dell'80% rispetto a 12 mesi fa. Stabili i prezzi di locazione, servono quasi 9 euro al metro quadro per affittare una casa ma la richiesta di affitti registra un brusco calo: rispetto ad un anno fa c'è addirittura un -35%, rispetto a tre mesi fa -11%..

I trend regionali

Per quanto riguarda le compravendite, il mercato regionale ha visto una forte diminuzione dell’offerta nei 12 mesi, -11,6%, pur a fronte di una domanda negativa, -4,4%. L’ultimo trimestre mostra tuttavia un trend in leggera risalita per quanto riguarda l’interesse, dato che raggiunge una sostanziale stabilità (-0,1%), e un significativo accumulo di stock (+9,4%). Il comparto delle locazioni mostra un andamento differente, con una domanda dalla curva in forte discesa nell’anno (-13% nell’ultimo trimestre del 2023) mentre l’offerta di immobili in locazione è passata da un significativo accumulo a dicembre 2022, +35,3%, a un decumulo negli ultimi tre mesi dell’anno (-6,9%).

I trend delle compravendite per città e province

Guardando ai risultati relativi agli immobili in vendita nelle diverse province e capoluoghi dell’Emilia-Romagna, vediamo come l’aumento dei prezzi sia generalizzato per quasi tutti i territori regionali. Tra i dati migliori spicca la provincia di Ravenna al +10,2%. Fa eccezione invece la provincia di Piacenza che perde l’1,1% anno su anno. Per quanto concerne la domanda la maggior parte dei territori segue il trend regionale, con la città di Modena che perde ben il 21,5% anno su anno. Ferrara presenta invece un dato in controtendenza, con l’interesse che cresce nei 12 mesi sia per il comune (+15,3%) che per la provincia (+8,1%).

Anche il dato dell’offerta di immobili in vendita si mostra abbastanza omogeneo e in accordo con il dato regionale: solo il territorio di Bologna si mantiene sostanzialmente stabile nell’anno a livello di stock, mentre il comune di Modena presenta un accumulo del +13,7%. Su base trimestrale si evidenzia un deciso cambio di passo con tutti i territori che presentano segno più a eccezione dei comuni di Ravenna (-4,6%) e Forlì (-5,2%).

I trend nel comparto della locazione

Per quanto riguarda gli affitti, con l’eccezione delle province di Forlì Cesena e Rimini e il comune di Ravenna, i restanti territori mostrano variazioni positive nei 12 mesi. La provincia di Rimini, pur prendendo ben il 16,4% nell’ultimo trimestre, mantiene comunque il primato dei canoni più alti in regione, poco meno di 18 euro al metro quadro.

Le variazioni della domanda per gli immobili in affitto si mostrano disomogenee in regione: tra i territori dove si registra un notevole calo di interesse anno su anno, sia nel comune che nella provincia, segnaliamo quelli di Rimini, Ravenna e Forlì Cesena. Bene invece Bologna. Interessante comunque il caso di Ravenna che nell’ultimo trimestre dell’anno vede un deciso aumento della domanda di case in locazione sia per il comune (+48,4%) che per la provincia (+80,1%).

Per quanto riguarda l’offerta di immobili in locazione, quasi tutte le zone mostrano importanti accumuli di stock rispetto a dicembre 2022, in particolare nel comune e nella provincia di Rimini le percentuali si attestano sul +200% e +120% rispettivamente. Tuttavia, gli ultimi tre mesi dell’anno vedono la situazione normalizzarsi quasi ovunque, tra le eccezioni si segnala il territorio di Parma dove lo stock aumenta notevolmente.