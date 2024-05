Mercato dell'elettronica in flessione. Ma Unieuro chiude con oltre 2,6 miliardi di euro di ricavi

Un mercato "estremamente difficile". Unieuro, la società specializzata nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici, presenta così il bilancio 2023-2024, chiuso con 2,635 miliardi di euro di ricavi, in flessione del 6,3% rispetto all’esercizio 2022/23, in un mercato dell’elettronica di consumo che registra un calo del 6,9%.

"Nell’esercizio appena chiuso, in un quadro geopolitico e macroeconomico sfidante e a fronte di un ulteriore deterioramento del mercato dell’elettronica di consumo, abbiamo lavorato con un duplice obiettivo, vale a dire preservare la redditività del Gruppo nel breve periodo e accelerare il nostro percorso di crescita di medio-lungo termine - esordisce l'amministratore delegato Giancarlo Nicosanti Monterastelli -. I risultati raggiunti, nel rispetto delle guidance comunicate al mercato, hanno dimostrato la validità delle azioni poste in essere. In piena coerenza con il Piano Strategico, abbiamo acquisito Covercare, un’operazione per noi trasformativa e cruciale, che arricchirà l’offerta di servizi e incrementerà la redditività del Gruppo".

Nell’esercizio 2023/24, viene illustrato, "il mercato dell’elettronica di consumo ha subìto per il secondo anno consecutivo gli effetti del rallentamento della domanda, dovuto sia all’assestamento di alcune categorie di prodotti che avevano registrato crescite record negli anni precedenti, sia alla riduzione del potere di acquisto dei consumatori. Il mercato si è attestato complessivamente a 15,8 miliardi di euro, in riduzione del 6,9% rispetto al precedente esercizio, pur risultando superiore al valore pre-pandemico". Dal mercato della telefonia, tablet, information technology, accessori per la telefonia, macchine fotografiche, nonché tutti i prodotti tecnologici indossabili è arrivato il 49% dei ricavi totali, generando un fatturato di 1.290,8 milioni di euro, in calo del 3,8 % rispetto all’esercizio 2022/23. "La performance della categoria è stata condizionata dall’assestamento dei consumi del segmento Information Technology, a seguito della crescita record del periodo pandemico, e dal calo del comparto telefonia dopo anni di continua crescita2, viene spiegato.

Dal mercato degli elettrodomestici di grandi dimensioni (come lavatrici, asciugatrici, frigoriferi o congelatori e fornelli) e piccole dimensioni (come aspirapolveri, robot da cucina, macchine per il caffè, oltreché dal segmento climatizzazione) i ricavi sono stati di 767,5 milioni di euro, il 29,1% del totale, sostanzialmente in linea rispetto all’esercizio precedente. In flessione il mercato dei televisori, dispositivi per smart tv, accessori auto e sistemi di memoria, con una riduzione del 33,7% rispetto al precedente esercizio. I ricavi sono stati pari a 274,6 milioni di euro, il 10,4% sul totale. La categoria "altri prodotti (5,6% dei ricavi totali), che include sia le vendite del settore entertainment, sia di altri prodotti non compresi nel mercato della tecnologia di consumo come i monopattini elettrici e le biciclette, ha registrato ricavi di 147 milioni di euro nell’esercizio, in aumento dell’8,2% rispetto all’esercizio precedente. Il segmento entertainment ha consuntivato nell’esercizio una forte crescita legata alla vendita delle gaming console.

2In uno scenario geopolitico e macroeconomico ancora instabile, il mercato dell’Elettronica di Consumo è stimato complessivamente nell’esercizio corrente in modesta diminuzione, con una flessione concentrata nel primo semestre e una ripresa nella seconda parte dell’esercizio - si legge nella relazione della società -. Il recupero del mercato potrà essere favorito dall’attesa riduzione dell’inflazione e dal conseguente incremento del potere di acquisto dei consumatori, dal previsto rinnovo dei prodotti di elettronica acquistati nel periodo pandemico, oltre che dall’innovazione tecnologica legata all’intelligenza artificiale e da alcuni eventi sportivi".