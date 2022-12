Corsa ai regali, sarà un Natale tra incertezza e fiducia: bollette e inflazione alleggeriscono la tredicesima

Quanto spenderanno le famiglie forlivesi per le festività natalizie? Secondo le stime di Ascom-Confcommercio, grazie al contributo della tredicesima, la spesa media si aggirerà intorno ai 1.532 euro. "Purtroppo l'inflazione e caro bollette peseranno per le famiglie forlivesi in maniera importante sulle famiglie forlivesi, "alleggerendo" pesantemente le tredicesime - è la prima annotazione di Alberto Zattini, direttore di Ascom-Confcommercio -. Un aumento percentuale considerevole rispetto al 2021 (più del 70% di aumento) e al 2020 (quasi il 100%). Numeri che si traducono in maggiori costi per le famiglie".

C'è chi ha anticipato la corsa al regalo di Natale, approfittando a fine novembre degli sconti del "Black Friday". Il mese di novembre ha fatto registrare un aumento dei consumi dell'8,9%, mentre in occasione della "Black Week" la crescita è stata del 14,3% sul 2021. "L'incertezza dovuta al caro bollette e all'aumento dell'inflazione è stata attenuata dalla crescita di fiducia di famiglie e imprese forlivesi e dall’aumento degli acquisti durante il black Friday, che sicuramente generano ottimismo e fiducia per il periodo natalizio - afferma Zattini -. Indispensabile a questo punto, per rilanciare la crescita e sostenere la nostra economia nazionale e locale, va rafforzata soprattutto la domanda interna, accelerando il patto fiscale annunciato dal Governo”.

I consumi si per il periodo si sono ridurranno in termini reali, ai minimi da 15 anni, superando di poco i 1.500 euro a famiglia. "Questo non implica però necessariamente minori consumi a dicembre e tutto dipende dalla fiducia dei consumatori forlivesi, molto cresciuta a novembre e dai nuovi sostegni in arrivo dal governo", l'opinione di Zattini, secondo il quale sarà "indispensabile a questo punto, per rilanciare la crescita e sostenere la nostra economia nazionale e locale, rafforzare soprattutto la domanda interna, accelerando il patto fiscale annunciato dal Governo".

A questo si aggiunge l'effetto boom del turismo e della voglia di socialità dei cittadini. "C'è stata una splendida performance della nostra economia negli ultimi 21 mesi. Siamo andati più forte di Francia e Germania - osserva Zattini -. Un risultato di cui dovremmo essere orgogliosi, con giudizio, merito di cittadini, imprese e lavoratori, grazie anche alla buona risposta della controparte istituzionale. Fondamentale è stato il boom del turismo, che è riuscito ad attivare anche altri settori". Anche i dati sul livello dell’occupazione nel nostro territorio testimoniano che siamo arrivati in buona salute alla recessione tecnica".