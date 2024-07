Unieuro, oltre mezzo miliardo di ricavi nel trimestre chiuso a maggio: "Risultati in linea con le attese"

Unieuro, la società specializzata nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, archivia con 533,9 milioni di euro di ricavi il trimestre chiuso a maggio, in calo del 7% rispetto allo stesso periodo del 2024, in un mercato in flessione, come peraltro i trimestri precedenti, in linea con le aspettative. "I risultati conseguiti nel trimestre registrano un progressivo e costante miglioramento, dimostrando come la decisione strategica di focalizzarsi sulla crescita dei servizi e sulla protezione della marginalità, anche attraverso uno stretto controllo dei costi, sia quella giusta - fotografa Giancarlo Nicosanti Monterastelli, amministratore delegato di Unieuro -. Siamo determinati sull’integrazione e lo sviluppo di Covercare, oltre all’ampliamento del catalogo servizi, da cui ci attendiamo benefici crescenti sulla redditività".

Il mercato risente dell'assestamento del mercato dei tablet, computer e macchine fotografiche dopo le vendite record del periodo pandemico e del calo delle vendite del segmento telefonia. Anche la categoria composta da elettrodomestici di grandi dimensioni (lavatrici, asciugatrici, frigoriferi, congelatori e fornelli) e piccoli elettrodomestici (come aspirapolveri, robot da cucina, macchine per il caffè), e l segmento climatizzazione ha registrato un calo trasversale ai diversi comparti. In flessione anche le vendite di tv, dispositivi audio e sistemi di memoria.

"L’andamento del mercato e i risultati del primo trimestre dell’esercizio in corso sono stati in linea con le attese - viene chiarito -. In uno scenario geopolitico e macroeconomico ancora instabile, il mercato dell’Elettronica di Consumo è stimato in ripresa nella seconda parte dell’esercizio, favorito dall’attesa riduzione dell’inflazione e dal conseguente incremento del potere di acquisto dei consumatori, dal previsto rinnovo dei prodotti di elettronica acquistati nel periodo pandemico, oltre che dall’innovazione tecnologica legata all’intelligenza artificiale".