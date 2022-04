De Girolamo nuovo presidente AssoFerr, Di Maio: "La Romagna sia orgogliosa e sfrutti questa opportunità"

"Molte congratulazioni all'imprenditore Armando De Girolamo, ormai romagnolo d'adozione per i suoi importanti investimenti a Faenza e Forlì (dove grazie al suo intervento siamo riusciti a riattivare lo scalo merci di Villa Selva) con l'azienda di logistica Lotras, che guiderà per il biennio 2022-2024 Assoferr". E' il deputato romagnolo Marco Di Maio a far pervenire all'imprenditore pugliese, da anni radicato in Romagna, le felicitazioni del territorio per l'importante incarico assunto da De Girolamo.

Assoferr è la prestigiosa associazione degli operatori ferroviari e intermodali costituita da Imprese nazionali ed estere, che sviluppano un volume d’affari annuo di 3,5 miliardi di euro e un indotto diretto di oltre 5.000 dipendenti. Lo ha eletto all’unanimità il nuovo consiglio direttivo che ha fatto seguito all’assemblea generale degli associati.

"Per il territorio questo incarico assegnato ad Armando De Girolamo - afferma il deputato - è un'opportunità che si aggiunge a quelle di cui già beneficiamo per gli investimenti che Lotras ha fatto in questi anni, per la presenza dello scalo merci e di un operatore così importante per la logistica delle merci in Italia. Perchè dal ruolo di presidente di AssoFerr, De Girolamo sarà interlocutore privilegiato di tutti i vertici delle istituzioni del settore, ad ogni livello".

Nei giorni scorsi, poi, Lotras ha ricevuto il premio Economy Nsa Award 2022, il prestigioso riconoscimento per le imprese che coniugano legalità e profitto. Riservato alle aziende italiane che hanno ottenuto il rating di legalità nelle diverse classi di fatturato, premia quelle realtà produttive nazionali che si sono sapute distinguere nel declinare congiuntamente la solidità economica con la correttezza e l'osservanza delle regole. Aziende oneste e vincenti, dunque, destinatarie del premio promosso ed organizzato da Economy Group, società editrice della testata Economy, in collaborazione con Nsa, società leader nella mediazione creditizia.

"L'intuizione che abbiamo avuto anni fa di aprire una forte interlocuzione con l'allora governo Renzi di riaprire la partita dello scalo merci di Villa Selva e di altri investimenti assieme alla Lotras di De Girolamo - conclude Marco Di Maio - si è rivelata felice non solo per i risultati dello scalo, ma anche perchè abbiamo portato in Romagna un imprenditore solido, in termini finanziari e di principi, che ha generato indotto e opportunità. Oggi tutti possono dirsi orgogliosi di poter contare su un operatore di questo livello attivo sul territorio. Continuiamo a investire su logistica e infrastrutture, da cui passa letteralmente il futuro delle nostre comunità".