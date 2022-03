La qualità del sonno è peggiorata durante la pandemia, un decalogo per dormire meglio

Il 18 marzo prossimo, si celebra la Giornata Mondiale del Sonno 2022, evento internazionale organizzato dal World Association of Sleep Medicine (Wasm) per porre l’attenzione sull’importanza di un buon riposo in funzione di una buona qualità della vita. Per l’occasione, Dorelan - azienda forlivese specializzata nella produzione e vendita di sistemi letto - da sempre in prima linea per diffondere la cultura del buon sonno, ha stilato in una guida le regole per migliorare il sonno. Secondo l’Associazione Italiana per la Ricerca e l’Educazione nella Medicina del Sonno, sono 9 milioni gli italiani che soffrono di insonnia cronica (circa il 15% della popolazione). Inoltre, uno studio pubblicato sul Journal of ClinicalSleep Medicine rileva che la parola “insonnia” è tra le parole più cercate dagli italiani sul motore di ricerca Google con quasi 3 milioni di ricerche - dati 2020 - Numeri in aumento rispetto agli anni precedenti.

Dati che trovano conferma anche nella ricerca condotta da Dorelan Research - Comitato Scientifico autonomo ed indipendente di Dorelan, composto da medici e ricercatori universitari - dalla quale emerge che più della metà delle persone intervistate (885, provenienti da ogni regione d’Italia) ha modificato le proprie abitudini di sonno durante il lockdown. Di queste il 76% ne sono state influenzate negativamente. Si va a dormire più tardi, in media alle 23.24, ossia 33 minuti dopo rispetto alla media dell’orario desiderato (le 22.51). Dall’indagine Dorelan emerge inoltre che al mattino ci si sveglia prima, in media alle 7.06 invece che alle 7.40, ossia con un anticipo di 34 minuti a quanto auspicato. In totale, si dorme per 6 ore e 24 minuti anziché per 7 ore e 54 come invece si vorrebbe. E quasi 1 persona su 3 (32% degli intervistati) pensa che il materasso su cui dormiamo sia il fattore che maggiormente influenza il sonno. Numeri che ci fanno capire come la pandemia causata da Covid-19, ed il conseguente isolamento sociale, abbiano peggiorato la qualità del nostro sonno e, in conclusione, la nostra vita.

Questo il decalogo:

1) Se non sei stanco, non andare a letto. Resta alzato e impegnati in attività rilassanti in altre stanze della casa (ad esempio, fai un bagno caldo o ascolta musica rilassante) fino a che non sopraggiunga la stanchezza

2) Abituati ad andare a letto e a svegliarti ad orari regolari, possibilmente anche nel weekend

3) Usa la camera da letto per dormire e non per guardare la TV, lavorare al pc

4) Riduci il consumo di sostanze eccitanti (come nicotina, caffé e thé) e alcooliche nelle tre ore precedenti l’addormentamento e consuma come abitudine una tisana rilassante a base di prodotti naturali (come valeriana, camomilla, melissa, passiflora) prima di andare a letto

5) Consuma la cena almeno tre ore prima di andare a dormire e non esagerare nelle quantità di cibo

6) Elimina o riduci al massimo i pisolini durante la giornata e, se proprio li vuoi fare, fa in modo che siano brevi, meno di mezz’ora

7) Non esporti a luce blu la sera nell’ora precedente il sonno e datti come regola quella che i dispositivi mobili elettronici non debbano varcare la soglia della tua camera da letto

8) Arreda la tua camera da letto in modo da farne un ambiente gradevole e confortevole, con colori caldi e neutri, dotato di un’illuminazione tenue, che limiti i rumori esterni e che abbia una temperatura costante e non elevata

9) Colloca l’attività fisica giornaliera nelle fasi mattutine o nella pausa pranzo ed evita di praticare esercizio fisico acuto nelle ore serali

10) Dormi in un letto, con un cuscino e soprattutto su un materasso di qualità