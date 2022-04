Nata in piena crisi economica, l'innovazione ha premiato: l'azienda compie dieci anni e si espande

Sabato sono stati celebrati i 10 anni di attività di Forlì Self Storage, azienda innovativa che offre servizi di custodia tramite box di varie dimensioni e uffici temporanei arredati, anche nella modalità coworking. All’evento sono intervenuti oltre a Daniele Mambelli (ideatore del Self Storage) e la figlia Marika (amministratrice della società), l’assessore alle attività produttive del Comune di Forlì Paola Casara, il presidente della Camera di Commercio della Romagna, Alberto Zambianchi, Gianluca Mastroianni, amministratore di MBCenter e Gabriele Zelli, amico di lunga data dell’azienda.

Nel corso della manifestazione è stato presentato il libro “Un posto per ogni cosa”, che contiene le tappe più significative dei 10 anni di attività di Forlì Self Storage, mette in evidenza lo stile del servizio offerto e propone una trentina di significative testimonianze di clienti, che hanno usufruito delle opportunità messe in campo dall’azienda. "La nostra azienda - spiega Daniele Mambelli - è nata in piena crisi economica, con l’obiettivo di convertire un immobile di grandi dimensioni in una nuova attività: abbiamo puntato con coraggio su un servizio innovativo non presente sul nostro territorio. A distanza di 10 anni, nonostante un’emergenza ancora più complessa della crisi, quale la pandemia a cui siamo stati sottoposti, il fatto di essere cresciuti e di aver consolidato i nostri servizi, rappresenta un ottimo risultato”.

"I Self Storage – ha spiegato Marika Mambelli – sono aziende totalmente automatizzate: noi abbiamo unito a questo aspetto anche una forte relazione umana, tanto che la nostra azienda è diventata una vivace famiglia, dove ogni giorno si scoprono cose nuove e relazioni nuove. La forte richiesta di box per la custodia di beni ed arredi ci ha anche spinto ad allargare la nostra azienda: nel 2021 abbiamo acquistato un immobile a Cesena, che stiamo adattando alle peculiarità di un Self Storage e che sarà operativo nel corso dell’estate".

L’assessore Paola Casara si è soffermata su alcune elementi qualificanti dell’azienda, quali la capacità imprenditoriale famigliare, da cui è scaturita Forlì Self Storage e l’attuale staff tutto al femminile, mentre Alberto Zambianchi ha sottolineato il forte spirito di resilienza che sta dentro le radici dell’azienda, nata in un momento complesso, nel quale, grazie alla lungimiranza dei Mambelli, si è intravvista un’opportunità, che si è dimostrata vincente.

Mastroianni ha ricordato quanto i servizi di business center e di coworking presenti presso Forlì Self Storage, siano basati su forti relazioni e, quindi, possano essere strategici per le imprese e i professionisti che operano in questi contesti. Il forte spirito innovativo dell’azienda dei Mambelli si è esplicitata anche in alcuni eventi espositivi di opere d’arte, curati da Zelli nel 2012 e nel 2015, per la prima volta realizzati in un contesto produttivo e non in una location tradizionale: una tendenza, successivamente utilizzata anche da altri, ma che ha visto Forlì Self Storage come apripista.La celebrazione del decennale si è conclusa con un brindisi bene augurante in merito alle prossime sfide che attendono l’azienda guidata dai Mambelli, prima fra tutti la già citata apertura della filiale di Cesena.