Decreto Sostegni Bis, Cna spiega tutte le misure per imprese, giovani e salute

Il Governo ha approvato e illustrato il Decreto “Imprese, Lavoro, Giovani e Salute”, già conosciuto come Decreto “Sostegni Bis”.

Una manovra che interviene con uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro, al fine di potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione che sono state adottate.

In particolare, lo stanziamento prevede una suddivisione in: 17 miliardi a sostegno di imprese e professioni, 9 miliardi per aiuti sul credito e la liquidità delle imprese e 4 miliardi per coprire i lavoratori.

Per illustrare il provvedimento nei dettagli e fare maggiore chiarezza in merito, Cna ha organizzato un webinar, seminario online, che si terrà giovedì alle ore 17.30. Introdurrà Franco Napolitano, direttore generale di Cna Forlì-Cesena, quindi interverranno Marco Roncoroni, responsabile del servizio Paghe e Maurizio Zoli, responsabile del servizio Fiscale di Cna Forlì-Cesena.

Il webinar, della durata di un’ora circa, è gratuito previa iscrizione dal sito www.cnafc.it entro mercoledì; è possibile partecipare sia collegandosi da pc che da smartphone.