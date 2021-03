Decreto Sostegni, novità e ristori per le imprese: un webinar di Cna per fare chiarezza

Il Decreto Sostegni è giunto all’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri lo scorso 19 marzo 2021. Il testo approvato contiene una serie di tutele e di misure di sostegni per i datori di lavoro e per i lavoratori dipendenti che resteranno in vigore per tutto il 2021.

“Con la soglia al 30% troppe imprese sono ancora escluse dai sostegni – afferma Lorenzo Zanotti, presidente di CNA Forlì-Cesena – Tante quelle che lo scorso anno hanno subìto pesanti cadute del fatturato, pur al di sotto della soglia del 30%. Queste imprese non percepiranno alcun ristoro. La CNA ha chiesto al governo di introdurre un meccanismo di décalage che preveda la progressiva riduzione del contributo in relazione all’andamento del fatturato”.

“Valutiamo in modo positivo – prosegue Zanotti – aver abbandonato il riferimento ai codici Ateco. Questo permetterà a molte imprese di accedere per la prima volta ai ristori, ma anche per questo è fondamentale che i contributi vengano erogati con estrema rapidità. Riteniamo, infine, che il Decreto Sostegni non potrà alleviare le enormi difficoltà in cui versano le imprese, schiacciate dalla crisi provocata dalla pandemia. Confidiamo, come ha già annunciato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, che in occasione della presentazione del Documento di Economia e Finanza (DEF) sia definito un ulteriore scostamento di bilancio”.

Per illustrare il provvedimento nei dettagli e fare maggiore chiarezza in merito, CNA ha organizzato un webinar, seminario online, che si terrà giovedì 1° aprile alle ore 17.30. Interverranno: Marco Roncoroni, responsabile servizio Paghe e Maurizio Zoli, responsabile servizio Fiscale di CNA Forlì-Cesena. Introduzione di Franco Napolitano, direttore generale di CNA Forlì-Cesena.

Il webinar, della durata di un’ora circa, è gratuito previa iscrizione dal sito www.cnafc.it entro mercoledì 31 marzo; è possibile partecipare sia collegandosi da PC che da smartphone.