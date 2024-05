Demografia delle imprese nel primo trimestre del 2024, saldo negativo: i settori in crescita e in flessione

“Nel primo trimestre dell’anno le iscrizioni sono in crescita e le cessazioni, non d’ufficio, sono in calo, pertanto, il saldo rimane negativo, ma in miglioramento rispetto all’analogo periodo del 2023. Il numero delle imprese per abitante è stabile, ma è in diminuzione la numerosità delle imprese attive, in particolare nei settori commercio, costruzioni, agricoltura, alloggio e ristorazione, industria manifatturiera e trasporti. In controtendenza i settori dei servizi alle imprese e servizi finanziari, in cui le imprese crescono, mentre restano stabili quelle delle attività immobiliari. Continua anche il rafforzamento strutturale del nostro sistema imprenditoriale con l’ulteriore crescita delle società di capitale”. Lo afferma Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna.

Sistema imprenditoriale: focus sulla provincia di Forlì-Cesena

In base alle elaborazioni dell’Osservatorio economico della Camera di commercio della Romagna (su dati Infocamere Movimprese), al 31 marzo si contano 40.097 imprese registrate (sedi), di cui 35.478 attive. L’imprenditorialità si conferma diffusa: 91 imprese attive ogni 1.000 abitanti (88 imprese a livello regionale e 86 a livello nazionale). Nel corso del primo trimestre del 2024 si sono verificate 752 iscrizioni e 859 cancellazioni (al netto di quelle d’ufficio), per un saldo negativo di 107 unità (nel primo trimestre del 2023 il saldo fu pari a -208); il tasso di variazione trimestrale delle imprese registrate risulta pertanto pari a -0,27%, in linea con quello regionale (-0,29%) ma peggiore del dato nazionale (-0,18%).

Nel confronto tendenziale con il 31 marzo 2023 si riscontra una diminuzione delle imprese attive pari allo -2,4%, con una maggiore intensità rispetto al dato regionale (-1,4%) e nazionale (-0,4%). La dinamica delle imprese attive presenta alcune differenze a livello delle principali aggregazioni territoriali: -2,2% nel comprensorio di Cesena e -2,7% nel comprensorio di Forlì. La diminuzione delle imprese attive è superiore alla media provinciale nei due grandi centri, dove si concentra il 52,3% delle imprese attive (-2,6% a Cesena e -2,5% a Forlì), nelle vallate (-3,0%, 18,4% l'incidenza) e nei territori collinari (-3,0%, incidenza 14,8%); flessione sopra la media (-2,9%) per i Comuni di cintura, limitrofi alle grandi città, che rappresentano il 13,8% delle imprese provinciali; diminuzione più contenuta (-0,8%), infine, nell’Area del Basso Rubicone (14,5% l'incidenza).

Con riferimento ai principali settori economici si ritrovano, nell’ordine, il Commercio (20,8% incidenza sul totale delle imprese attive) in flessione del 3,9% rispetto al primo trimestre del 2023, l'Agricoltura (incidenza del 16,6%, -3,3% la dinamica), le Costruzioni (15,7% del totale, -4,3%), il Manifatturiero (incidenza pari al 9,3%, -3,5%) e le Attività di alloggio e ristorazione (7,5% del totale, -1,0%). In crescita le Attività immobiliari (incidenza del 6,9%, variazione del +0,4%), stabili le “Altre attività di servizio” (incidenza del 5,0%, -0,2% la dinamica), in flessione le “Attività professionali, scientifiche e tecniche” (incidenza del 3,9%, -0,4% la variazione) ed ii servizi di “Trasporto e magazzinaggio” (incidenza 3,3%, -4,2% la dinamica). Crescono i servizi di “Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese” (3,0%, +1,8%), le Attività finanziarie (credito e assicurazione) (2,3%, +4,1%), le Attività sportive e di intrattenimento (+2,4%), che costituiscono il 2,0% del totale, mentre i servizi di ICT (1,9% l’incidenza) virano in negativo (-0,7% la dinamica tendenziale).

Con riferimento alla natura giuridica, sono maggioritarie le imprese individuali (55,5% sul totale, -4,2% la dinamica annuale), seguite dalle società di persone (20,3%, in flessione del 2,9%); le società di capitale (21,7%) si confermano in aumento (+2,8%), analogamente a quanto avviene negli altri territori di riferimento (Emilia-Romagna e Italia).