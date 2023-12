Diagnosi Energetica, con Cna un focus sui contributi del Comune di Forlì e sulle strategie per favorire la sostenibilità delle imprese

Si parlerà anche del bando di prossima apertura “per la concessione di contributi a favore di Micro e Piccole Imprese per la realizzazione della diagnosi energetica” nel webinar gratuito, organizzato nell’ambito di Cna Green Forlì-Cesena, rivolto alle imprese di ogni dimensione e settore previsto per martedì alle ore 16.30 con gli interventi di Danila Padovani, responsabile Cna Produzione Forlì-Cesena, Andrea Zanfini, Energy Manager, Roberta Vitali, consulente del Servizio Ambiente e Sicurezza Cna Forlì-Cesena ed i saluti di Paola Casara, assessora alle Politiche per l’impresa del Comune di Forlì.

"A fronte dell’esplosione dei costi energetici degli imprenditori nel corso del 2022, l’ultima analisi Enea, sull’aggiornamento del sistema energetico italiano, mostra una chiara diminuzione dei consumi energetici (-5%) nei primi sei mesi del 2023, alla quale è seguito un netto miglioramento in termini di inquinamento ambientale e qualità dell’aria che sembra indicarci la giusta direzione - espone Cna -. La Diagnosi Energetica, quale strumento necessario per definire strategie di efficientamento e di giusti investimenti, sta sicuramente contribuendo a definire l’evoluzione sopra citata e rappresenta per le imprese la scelta ottimale per conoscere la propria situazione energetica, individuarne le criticità e quindi predisporre un piano di miglioramento".

"Oltre a rappresentare un’opportunità di risparmio, di scelta sostenibile (azioni di green marketing) e di competitività aziendale rispetto ai vari competitor, la diagnosi energetica, così come previsto dal decreto legislativo 102/14 e firmata da un professionista certificato, consente la partecipazione ai bandi della Regione Emilia-Romagna, come il Fondo Energia - prosegue Cna -. Anche il Comune di Forlì, come annunciato dall’assessora Casara, nel corso dell’assemblea di Cna Forlì città, intende sostenere tale processo di transizione energetica delle pmi con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza delle imprese medesime circa l’incidenza dei consumi energetici e la necessità di compiere investimenti più efficienti ed efficaci. A tal fine, verrà presentato il bando di prossima apertura “per la concessione di contributi a favore di Micro e Piccole Imprese per la realizzazione della diagnosi energetica”". La partecipazione al webinar è gratuita, previa iscrizione su www.cnafc.it/eventi