Diagnosi energetica: un’opportunità da cogliere al volo con un webinar di Cna per le imprese

L’esplosione dei costi energetici preoccupa il 65% degli imprenditori. Quali contromisure possono prendere le imprese? Come valutare le strategie e gli investimenti giusti, come quantificare i tempi di rientro? Un’ottima soluzione è quella di partire dalla diagnosi energetica della propria azienda, affidandosi a un consulente esperto.

A questo tema sarà dedicato un webinar Cna dal titolo “Diagnosi energetica: un’opportunità da cogliere al volo”, rivolto alle imprese di ogni dimensione, dalle più grandi alle più piccole, che si terrà martedì alle ore 17.

I principali motivi di interesse per le imprese sono le opportunità di risparmio e di consapevolezza sulla propria situazione energetica, la possibilità di fare gli investimenti giusti, quantificando i tempi di rientro, di giocare d’anticipo rispetto ai competitor. Inoltre, molte imprese sono interessate a fare una scelta sostenibile insieme ad un’efficace azione di green marketing. Va sottolineato, infine, un aspetto strategico: la diagnosi energetica è propedeutica alla partecipazione ai bandi finalizzati al sostegno di investimenti per l’efficientamento energetico, di prossima uscita in Regione Emilia-Romagna.

Nel webinar interverranno il direttore generale di Cna Forlì-Cesena Franco Napolitano, la consulente ambientale Cna Roberta Vitali, l’energy manager Andrea Zanfini, col coordinamento di Danila Padovani, responsabile Cna Produzione. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione dal sito cnafc.it.

La diagnosi energetica è lo strumento che permette alle aziende di conoscere la propria situazione energetica iniziale, individuare le criticità e quindi proporre un piano di miglioramento. Essa consta di diverse fasi, che vanno dall’incontro/sopralluogo in azienda, all’acquisizione di tutti i dati necessari, fino ad arrivare alla predisposizione di un “registro delle opportunità” contenente le strategie di efficientamento che viene consegnato all’impresa durante l’ultimo incontro.

Il progetto è già stato avviato con 4 casi pilota, realizzati nelle imprese associate a CNA: Pasticceria Orchidea (Forlì), Centro Dentistico Romagnolo (Forlì), Nanni Ottavio (Savignano sul Rubicone) e Stampare (Cesena). Le aziende sono rappresentative di settori molto diversi, proprio per evidenziare come la diagnosi energetica sia utile e importante in ogni comparto produttivo.

Queste attività rientrano nell’ambito del progetto CNA Green, promosso da CNA Forlì-Cesena, che punta a offrire alle PMI diverse soluzioni per la transizione ecologica. Per informazioni sul progetto CNA Green: email green@cnafc.it, sito cnafc.it.