Dieta mediterranea e Made in Italy, "Così proponiamo un consumo sano e consapevole"

"Con un aumento del 17% è record storico per l’export agroalimentare italiano nel mondo che ha raggiunto i 60,7 miliardi di euro nel 2022 trainato dai prodotti simbolo della Dieta Mediterranea come vino, pasta e ortofrutta fresca che salgono sul podio dei prodotti italiani più venduti all’estero". E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat sul commercio estero relativi al 2022 che evidenziano un balzo a doppia cifra per l’alimentare nonostante la guerra in Ucraina e le tensioni internazionali sugli scambi mondiali di beni e servizi.

Tra i prodotti il re dell’export tricolore si conferma il vino per un valore stimato vicino agli 8 miliardi di euro nel 2022, secondo le stime della Coldiretti, grazie ad una crescita a due cifre delle vendite all’estero. Al secondo posto si piazzano la pasta e gli altri derivati dai cereali con un volume di vendite all’estero che volano oltre i 7 miliardi di euro – continua Coldiretti – mentre al terzo ci sono frutta e verdura fresche con circa 5 miliardi e mezzo di euro di export, ma ad aumentare in modo consistente sono anche l’extravergine di oliva, oltre a formaggi e salumi.

“Al nostro mercato di Campagna Amica di Forlì proponiamo alle famiglie un consumo sano e consapevole per uno stile di vita legato al benessere psicofisico - spiega Massimiliano Bernabini, presidente di Coldiretti Forlì-Cesena -. Abbiamo numerose e importanti aziende del territorio che presentano prodotti genuini e a km0 e celebrano il vero Made in Italy e la corretta Dieta Mediterranea”. Il Mercato dei produttori del circuito di Campagna Amica, aperto tutti i venerdì ed i sabati, dalle 8 alle 14, organizza per gli abitanti del circondario, i forlivesi ed anche tutti gli amanti del Local Food e gli appassionati del km0, rassegne a “tuttogusto” della tradizione romagnola, con eventi, feste a tema, laboratori sensoriali e incontri con gli esperti.

“Questo è il fine settimana del cibo in maschera” spiega Anna Pirillo responsabile del mercato “i clienti potranno trovare tutti i prodotti tipici del carnevale romagnolo, da acquistare per imbandire le tavole della domenica a km0. Inoltre la nostra cucina, che ogni fine settimana presenta menù e piatti diversi, stagionali e a tema, propone un menù di carnevale legato all’antica tradizione contadina”. Per informazioni e per tutte le novità sulle iniziative del Mercato è possibile consultare la pagina Facebook Campagna Amica Forlì-Cesena oppure scrivere a agrimercato.fc.rn@coldiretti.it o contattare via Whatsapp il 3294820597