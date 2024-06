Digitalizzazione e svolta green: focus di Cna sul Piano Transizione 5.0

Sostenere gli investimenti in digitalizzazione e transizione green delle imprese attraverso un innovativo schema di crediti d’imposta è l’obiettivo del Piano Transizione 5.0, approvato a fine febbraio dal Governo nell’ambito del decreto-legge Pnrr. Con uno stanziamento pari a 6,3 miliardi di euro, che si aggiunge ai 6,4 già previsti dalla legge di bilancio, sono circa 13 miliardi i fondi complessivi su questo fronte nel biennio 2024-2025. Per fare il punto sule opportunità concrete per artigiani e PMI, CNA Forlì-Cesena organizza un incontro giovedì, alle 18, a Forlì, nel la Sala Domeniconi della sede provinciale di via Pelacano 29.



“La sensibilità e l’impegno della nostra Associazione su questi temi sono concreti tanto che attraverso il progetto Cna Green abbiamo già aiutato numerose imprese a ridisegnare o modificare i loro processi produttivi - afferma il direttore generale di Cna Forlì-Cesena, Franco Napolitano - durante l’incontro approfondiremo in modo puntuale le novità introdotte da un programma che abbina la transizione digitale al risparmio energetico e chiariremo i passi da compiere per usufruire degli incentivi previsti per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali”.



A presentare i vantaggi del Piano Transizione 5.0 sarà la responsabile dell’Ufficio Credito e Bandi Cna Forlì-Cesena, Roberta Ricci, mentre Simone Palazzi Rossi, di BSI Consulting srl, illustrerà alcuni scenari applicativi nelle PMI. Successivamente il focus sarà sul rapporto tra istituti bancari e le tematiche ESG (Environmental, Social e Governance) grazie all’intervento dell’Ufficio Corporate Lending Bper Banca, Luca Chiusoli. A chiudere l’incontro, prima dello spazio finale dedicato alle domande dei presenti, sarà l’esperta del Servizio Fiscale Cna Forlì-Cesena, Stefania Bombardini, che farà chiarezza sulle opportunità di utilizzo del credito d’imposta. Alla fine dell’incontro è previsto un aperitivo. La partecipazione all’incontro è gratuita previa iscrizione sul sito www.cnafc.it/eventi.