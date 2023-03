Direttiva europea sulle case green e costi sulle ristrutturazioni: Ance incontra l'europarlamentare Alessandra Basso

Nell’ottica di intensificare i rapporti con i rappresentanti istituzionali a tutti i livelli e di portare all’attenzione della Politica le proprie istanze, Ance Forlì-Cesena ha recentemente ospitato alla seduta del proprio consiglio generale, l’europarlamentare Alessandra Basso, accompagnata per l’occasione da Massimiliano Pompignoli, consigliere regionale e comunale a Forlì. Avvocato, trevigiana di origine e bolognese di adozione, eletta nel 2019 al Parlamento Europeo nelle file della Lega, l’On. Basso si è prestata ad un confronto diretto e operativo sui temi legati specialmente alla tutela del territorio e degli operatori economici locali, in uno scenario particolarmente complesso come quello che sarà nel prossimo futuro il teatro della messa a terra del Pnrr e della direttiva dell'Unione europea sulle case green.

Il confronto si è focalizzato anche sulle tematiche legate alle necessità di un piano strutturale per le costruzioni, che possa tenere insieme le esigenze di riqualificazione e rigenerazione urbana con un orizzonte almeno ventennale, una incentivazione apprezzabile, ma soprattutto stabile nel tempo, che non dia luogo a speculazioni e che consenta a tutti gli attori di valutare e pianificare gli interventi senza la spada di Damocle della scadenza imminente. Tema molto avverto anche quello della qualificazione del settore delle costruzioni, poiché, ritengono i costruttori, "è necessario regolamentare l’accesso al settore edile, a tutela delle imprese serie e storiche e della qualità e sicurezza del costruito".

“Un grande ringraziamento a Basso e Pompignoli, sempre attento alle esigenze del Territorio, per essersi prestata ad un confronto chiaro e trasparente con gli imprenditori - afferma Franco Sassi, presidente Ance Forlì-Cesena - auspichiamo che attraverso queste iniziative, le nostre istanze possano avere il giusto approfondimento a tutela del settore ed a vantaggio del nostro territorio romagnolo".