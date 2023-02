Disabilità e inserimento lavorativo: la cooperativa sociale forlivese lancia una certificazione speciale

I percorsi di inserimento lavorativo di persone con disabilità o svantaggio non sono tutti uguali. Lo sa bene la cooperativa Dovadola 3000 di Forlì che nei giorni scorsi ha presentato, insieme a Csqa e al dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna, una nuova certificazione che premia gli inserimenti lavorativi che si basano sulla valorizzazione della persona e sulle relazioni umane. La nuova certificazione si chiama Peepi - Percorso Educativo per l’Espressione delle Potenzialità Individuali e ha già un proprio disciplinare depositato presso l’ente certificatore Csqa.

"Da tempo lavoro nel sostegno scolastico, strutturando dei Pei (progetti educativi individualizzati) basati proprio sulla valorizzazione delle competenze - racconta Paola Boattini, presidente di Dovadola 3000 -. Allo stesso modo, una volta entrata in cooperativa, ho continuato ad applicare questo modello, creando inserimenti lavorativi personalizzati e fortemente relazionali per le persone con disabilità. A un certo punto mi sono interrogata sulla possibilità di far diventare questo sistema un disciplinare ben definito, disposizione di qualsiasi ente o azienda che voglia creare valore attraverso l’inserimento lavorativo".

Grazie al supporto di Confcooperative Romagna e del dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna, è stato definito il protocollo e depositato il disciplinare presso Csqa: "Ora siamo in una fase sperimentale del progetto, necessaria per perfezionare il protocollo sul campo, ma chiunque può già fare richiesta di certificazione - evidenzia Riccardo Nascè, responsabile servizio certificazioni di Confcooperative Romagna -. L’ente, la cooperativa o l’azienda richiedente farà un corso di formazione con Irecoop Emilia-Romagna, durante il quale potrà recepire i fondamentali del percorso Peepi, poi riceverà la documentazione necessaria per certificarsi. Successivamente avverrà la visita ispettiva che, se avrà esito positivo, si concluderà con il rilascio della certificazione e del relativo marchio".

Il modello di inserimento valoriale certificato da Peepi si fonda su tre componenti principali: la scoperta e il riconoscimento dei talenti della persona; la costruzione di un percorso di inserimento lavorativo basato sul confronto; l’appoggio morale e relazionale tra educatore e persona da inserire. "Idealmente Peepi è un percorso che non finisce mai perché, una volta effettuato l’inserimento lavorativo, l’acquisizione di competenze e il confronto non devono fermarsi - spiega Boattini -. Ovviamente, per valorizzare il potenziale della persona inserita occorre assicurarsi l’affiancamento di educatori esperti". Per candidarsi alla certificazione occorre compilare il modulo sul sito www.dovadola3000.it.