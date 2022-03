Aperto il terzo distributore low cost in Romagna col marchio della margherita. E c'è anche una colonnina elettrica

Taglio del nastro mercoledì mattina per il nuovo distributore Conad che si trova sulla strada Provinciale del Bidente al chilometro 79+800, a Meldola. A tagliare il nastro c'erano il sindaco Roberto Cavallucci, l’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati Conad Luca Panzavolta, e il socio Conad Cristian Zanfini, che ha in gestione l'impianto. È il terzo distributore in Romagna della cooperativa di dettaglianti Commercianti Indipendenti Associati, il quarantesimo a marchio Conad in Italia.

La stazione di rifornimento si rivolge a mezzi a benzina, diesel, gpl ed elettrici, dispone di 6 piste di erogazione per benzina super e gasolio, 4 isole per gpl e 1 colonnina per ricarica elettrica. Per il rifornimento gpl occorre la presenza dell’operatore, che è garantita tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle 7,30 alle 19,30, mentre la postazione elettrica e le pompe di benzina e diesel sono aperte tutti i giorni della settimana, con orario continuato, in modalità self service.

Vengono accettati, spiega il marchio della margherita in una nota, "tutti i mezzi di pagamento più diffusi, tra cui la Conad Card, che offre uno sconto extra di 2 centesimi al litro, oltre al vantaggio di pagare il mese successivo con addebito su conto corrente. I carburanti vengono acquistati da primarie basi petrolifere della regione, avendo attenzione all’andamento dei mercati internazionali".