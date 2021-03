Restrizioni covid e la "discriminazione commerciale", l'imprenditore Mambelli in tv su Rete4

Le restrizioni contro la diffusione del covid-19, l'Italia "maculata" tra zone bianche, gialle, arancione e rosse, continuano a dividere e far discutere. Domenico Mambelli, imprenditore forlivese nel settore dell'abbigliamento multibrand, è intervenuto nei giorni scorsi nel corso della trasmissione "Diritto e Rovescio" su Rete 4, condotta dal Paolo Del Debbio, per manifestare il disappunto in merito alla chiusura dei negozi all'interno dei centri commerciali.

"La gente non capisce come sia possibile che dal 24 ottobre tutti i negozi all'interno dei centri commerciali siano chiusi il sabato e la domenica ed i giorni festivi e prefestivi (con la Romagna in zona rossa anche nei giorni settimanali, ndr) - è l'attacco di Mambelli -. Durante il periodo natalizio siamo rimasti chiusi 14 giorni, i più importanti in tutto l'anno per il settore dell'abbigliamento, mentre i negozi in centro storico, nelle periferie e strutture più ampie sono rimaste aperte". Una decisione, ha rimarcato Mambelli, da non imputare al Comitato Tecnico Scientifico, "che dà indicazioni".

Settanta anni d'esperienza, Fabbri gestisce assieme ai figli la catena "Fabbri Boutiques", con 36 negozi, di cui 28 nei centri commerciali. Mambelli ha descritto la sofferenza, economica e psicologica, di coloro che gestiscono aziende all'interno dei centri commerciali. "Si fa fatica a capire una certa descriminazione, ma questa è una vecchia politica di un certo schieramento politico che voleva chiudere i centri commerciali la domenica per cercare di ottenere il consenso dalle nostre 700mila commesse. E' un modo di pensare vile". Messo alle strette dal giornalista Del Debbio, Mambelli ha ammesso il riferimento al Movimento 5 Stelle.