Mecenatismo culturale all'estero per l'azienda forlivese: donata la copia di un'opera a Madrid

Attività di menenatismo culturale anche all'estero per la forlivese DZ. Il 5 maggio nella Cattedrale di Santa María la Real de la Almudena, Roberto Grilli, General Manager della DZ Engineering, e Cristian Salucci, Project Manager hanno consegnato una copia dell'opera "Proyecto Torah - Le parole dell'Alleanza" basata sul libro sacro ebraico della Torah, al cardinale e arcivescovo della capitale, Carlos Osoro, e, quindi, alla città di Madrid.

La DZ Engineering si occupa da anni, oltre che di motorsport, di valorizzare attraverso la luce luoghi di rilevanza architettonica, religiosa, storica e culturale, e siti Unesco, in Italia e all'estero. La luce diventa un modus operandi in un processo di conoscenza e conservazione dei beni architettonici e anche risorsa e leva per lo sviluppo sostenibile dei territori. La luce è anche intesa come simbolo universale, che in tutte le civiltà passa da fenomeno fisico ad archetipo simbolico, dotato di uno sterminato spettro di rimandi metaforici e religiosi. Per questo motivo, nella Sala Capitolare, una stanza annessa al Vicariato Giudiziario dell'Arcivescovado di Madrid e il cui ingresso si trova sulla spianata davanti al Patio de Armas del Palazzo Reale, sotto le imponenti pareti decorate a mosaico da padre Marko Iván Rupnik, il presidente Alberto Guerrero della FECU, la Federazione spagnola delle Associazioni e dei Club per l’UNESCO, ha aperto l'evento per la pace, la convivenza e il dialogo interreligioso.