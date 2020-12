Donazioni agli ospedali: importante riconoscimento per Ferretti Group per la lotta contro il covid

Anche durante l’emergenza sanitaria ha mantenuto sguardo e attenzione rivolti al territorio, offrendo un importante contributo alla comunità. Ferretti Group è stata premiata per il progetto "A Wave of Caring", che ha prodotto un importante quantitativo di risorse e donazioni a sostegno proprio delle strutture sanitarie messe a dura prova dalla pandemia. Giovedì, durante l’evento online organizzato da Metstrade e dalla rivista Ibu (International Boating Industry), la giuria ha premiato il progetto nella nuova categoria "Community Support Initiative", riconoscendo il valore della campagna promossa da Ferretti Group a supporto a tutti gli ospedali collocati nelle regioni dei suoi cantieri.

Istituito per la prima volta in questa edizione, il premio viene riconosciuto al cantiere e ai dipendenti che hanno mostrato una forte consapevolezza sociale canalizzando risorse, competenze o capacità di produzione per aiutare una comunità durante la pandemia covid-19. Ferretti Group, oltre a fare importanti donazioni a tutti gli ospedali delle città sedi dei suoi cantieri, ha lanciato “A Wave of Caring” sui suoi siti e canali social. La campagna, realizzata dall’agenzia creativa Arachno, mostrava un'immagine rappresentativa della scia di una barca che forma un cuore, simbolo di solidarietà, con un invito a donare agli ospedali e alle terapie intensive nelle zone di Milano, Cattolica, Forlì, Mondolfo, La Spezia, Bergamo e Ancona.

Il progetto ha riunito le risorse di un grande gruppo di stakeholder (dai cantieri navali, ai concessionari, alla gente comune), e ha coinvolto un ampio bacino di persone che con le donazioni agli ospedali hanno permesso di acquistare nuove apparecchiature per la terapia intensiva, rafforzando il sistema sanitario. "Grande soddisfazione" è stata esternata da Ferretti Group, per un premio che ne valorizza ulteriormente l’impegno ed è dedicato alla comunità e a tutti coloro che hanno aderito alla campagna con le proprie donazioni.