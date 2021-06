Donne e avvio di nuove imprese, Cna organizza un webinar gratuito

Hanno sofferto più di tutti la crisi causata dal Covid-19, spesso perdendo il lavoro o vedendosi costrette a fare i salti mortali per coniugare smart working e impegni familiari. Se infatti lo scorso dicembre l'Istat certificava che il 98% dei posti di lavoro andati in fumo a causa della pandemia erano occupati da donne, queste ultime non hanno recuperato il terreno perduto nei primi mesi del 2021.

Eppure le abilità sviluppate per necessità dalle donne di fronte al nuovo contesto possono diventare una risorsa inaspettata nel caso di apertura di una nuova attività in proprio. Di questo e delle risorse a disposizione delle nuove imprenditrici si parlerà nel webinar gratuito "Aprire un'attività, le chiavi del successo al femminile" di Creaimpresa Lab, l'innovativo servizio di Cna Forlì-Cesena nato per supportare aspiranti imprenditrici e imprenditori del territorio desiderosi di mettersi in proprio. L'appuntamento è per martedì 8 giugno alle 17.30 con la coach, esperta di comunicazione e relazioni interpersonali Serena Calderoni, la responsabile di Cna Impresa Donna Laura Navacchia e il responsabile CNA Cittadini Fabio Bianchi.

"Il webinar è stato progettato per supportare le numerose donne che negli ultimi quindici mesi hanno dovuto far fronte alla perdita del lavoro o a un forte riduzione della propria occupazione -sottolinea Laura Navacchia -. Nella situazione attuale la scelta dell'autoimprenditorialità può diventare un'importante via di riscatto; su questo fronte esistono strumenti e risorse a cui è possibile attingere per dare vita a nuovi progetti lavorativi sostenibili, in cui essere donne imprenditrici è un elemento premiante". Il webinar sarà anche l'occasione per conoscere le attività di Cna dedicate all'imprenditoria femminile, i contributi nazionali e regionali destinati alle imprese femminili e le misure del pacchetto donna Sanarti dedicato all'assistenza sanitaria integrativa, tra cui il "pacchetto maternità". Il webinar è gratuito previa iscrizione dal sito www.cnafc.it.