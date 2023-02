"Drink to meet": Cna crea un networking fra professionisti per ampliare la rete di contatti utili

Si è svolto lunedì al C’Uvé Vini e Affini di Forlì, l’appuntamento con il ciclo di aperitivi di "Professione Professionista". In questo caso, l’incontro, organizzato da Cna Professioni, in collaborazione con Cna Giovani Imprenditori Forlì-Cesena, si è tenuto in modalità “drink to meet” e ha registrato ampia partecipazione ed interesse.

La serata è iniziata con i saluti introduttivi di Paola Scalzotto, presidente di Cna Professioni Forlì-Cesena e Davide Bellini, presidente di Cna Area Forlì città; la parola poi è passata alla relatrice esperta di Marketing Relazionale, Cristina Andreoli, che ha approfondito inizialmente i segreti e suggerimenti per migliorare il proprio business networking, per poi guidare i partecipanti in una vera e propria dimostrazione sul campo grazie ad un giro di tavoli che ha permesso loro di ampliare la rete di contatti utili da sviluppare in futuro.

La serata si è conclusa con un intervento di Lucia Salaroli, presidente di Cna Giovani Imprenditori Forlì-Cesena. "Riuscire a fare rete in modo efficace presuppone una conoscenza degli obiettivi che si vogliono raggiungere come professionista ed imprenditore e questo è strettamente collegato al sapere come creare una rete solida in modo continuativo - viene illustrato dall'associazione -. Cna lo ha scopo, grazie a questi incontri, di dare l’esempio di come una rete ben costruita possa portare ottimi risultati professionali".