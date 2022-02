Due cuori ed un agriturismo: gli innamorati festeggiano San Valentino puntando sulla qualità

Sabato al mercato di campagna amica di Viale Bologna 75 Coldiretti e gli imprenditori di campagna amica presentano un'iniziativa in linea con l’atmosfera cuori e amore che l’avvicinarsi della tradizionale festa degli innamorati, genera. "Il nostro mercato, punto d’incontro dei cittadini di Forlì, che desiderano confrontarsi, lasciarsi consigliare direttamente dai produttori e acquistare cibi sani e genuini - racconta Anna Pirillo responsabile del mercato di campagna amica di Forlì - sabato ospiterà un’iniziativa promossa da Campagna Amica e dall’Associazione Terranostra, che riunisce gli agriturismi di campagna amica. Le strutture agrituristiche della provincia di Forlì-Cesena e di Rimini associate a Terranostra e Coldiretti presenteranno le loro proposte dedicate alla festa di San Valentino, con materiale fotografico, offerte ad hoc e proposte di menù realizzati per l’occasione che i consumatori potranno consultare e utilizzare per richiedere informazioni o prenotazioni. I nostri consulenti di Coldiretti sono sempre a disposizione per eventuali richieste o approfondimenti”.

“Sono tante le idee che gli agriturismi della Romagna stanno promuovendo in questi giorni, sia per il desiderio di ripartenza che coinvolge tutti gli imprenditori agricoli, sia per l’atmosfera particolarmente accogliente, che la festa degli innamorati richiama in tutti noi - racconta Fabio Della Chiesa, cuoco contadino e presidente dell’Associazione Terranostra Forlì-Cesena e Rimini". "Il numero di coppie che ogni anno sceglie di festeggiare la ricorrenza in agriturismo è in continua crescita - osserva Giulio Federici, direttore di Coldiretti Forlì-Cesena -. Ci auguriamo che il trend sia confermato anche nel 2022 consentendo così alle nostre strutture di aprire le loro porte, virtualmente ed in presenza a tutti gli affezionati ed ai nuovi clienti". Per informazioni e per tutte le novità sulle iniziative del Mercato è possibile consultare la pagina Facebook Campagna Amica Forlì-Cesena oppure scrivere a agrimercato.fc.rn@coldiretti.it o contattare via Whatsapp il 366 7660048.