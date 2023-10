E' nata cinque anni fa, l'agenzia creativa ha un nuovo studio: "Vogliamo sostenere la crescita delle aziende locali"

Nuovo studio per l'agenzia creativa "The Web Factory", nata quasi cinque anni fa dalla mente di cinque giovani creator. Il nuovo spazio, ribattezzato "A space to create", è stato inaugurato giovedì scorso alla presenza dell'assessora Paola Casara. "Non vuole essere un semplice ufficio, ma un luogo in cui la creatività e la professionalità si uniscono per dare forma a progetti che abbiano un impatto reale per i clienti e più in generale per tutto il territorio - spiega il Ceo, Lucas Diaz Villamil -. Si tratta di uno studio più grande da condividere anche con professionisti che sono sempre più vicini al team di The Web Factory, nell’ottica di uno scambio continuo di idee e stimoli sempre nuovi".

"La forza del team sta nell’integrazione tra le tre divisioni che la compongono - marketing e comunicazione, development e production - grazie a professionisti che condividono costantemente le loro competenze per creare strategie integrate su misura del cliente - le parole di Villamil -. Negli anni The Web Factory cresce, il team è diventato sempre più numeroso e le competenze si ampliano, andando a integrare in un’unica squadra di lavoro figure professionali differenti tra le quali art director, copywriter, film maker, fotografi, social media manager, graphic designer e web developer".

La presentazione del nostro nuovo studio segna l’inizio di una nuova fase per l'agenzia. "Nelle ultime settimane ci siamo impegnati molto per creare uno spazio capace di rispecchiare la nostra anima digital, young and creative e siamo felici di poter condividere il risultato con tutte le persone - clienti, collaboratori e amici - che negli anni hanno creduto e continuano a credere in noi - prosegue Villamil -. A spazi più grandi corrispondono nuovi progetti, nuove spinte creative e nuove collaborazioni, in un’ottica di crescita che ci appartiene da sempre e della quale oggi più che mai stiamo vedendo i risultati concreti".

Diversi i traguardi raggiunti negli anni. Tra questi la nascita di Grewby, società benefit di consulenza aziendale rivolta alle piccole e medie imprese del territorio e alle organizzazioni no-profit, nata dalla collaborazione tra The Web Factory, Studio Sacem e Financial Team. "Siamo fieri e orgogliosi di aver dato il via a un nuovo progetto imprenditoriale insieme allo Studio Sacem e a Financial Team, realtà che stimiamo e che hanno creduto molto in noi e nel nostro apporto professionale oltre che creativo - conclude il Ceo -. Quella che è appena cominciata è per noi una nuova avventura nella quale siamo guidati da un obiettivo concreto: sostenere le aziende del territorio in un processo di crescita concreta e sostenibile, per apportare valore non solo alla singola realtà aziendale ma a tutta la comunità".