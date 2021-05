"E quindi uscimmo a riveder le stelle": la shopper della ripartenza nelle farmacie comunali

Sono i piccoli gesti a cambiare il mondo. E’ questo lo spirito con cui Forlifarma ha lanciato la propria campagna sociale che parte in giugno nelle sue nove farmacie distribuite tra Forlì e Forlimpopoli. "Abbiamo scelto - spiega l’amministratore unico di Forlifarma Mario Patanè - di regalare martedì a tutti i cittadini che entreranno nelle proprie farmacie comunali una shopper in tessuto colorato che vuole comunicare un messaggio di speranza e di coraggio, sentimenti essenziali per la ripartenza dopo i passati sedici mesi di pandemia di Covid-19".

"L’idea di questa iniziativa è stata il frutto di un lavoro di squadra dei nostri farmacisti, che hanno scelto uno slogan carico di significato, ovvero l’ultimo verso dell’Inferno di Dante che recita “E quindi uscimmo a riveder le stelle” (Divina Commedia Canto XXXIV-Inferno), che esprime in maniera efficace il messaggio che vogliamo comunicare, ovvero la positività di pensieri ed azioni che devono caratterizzare questo momento storico di rinascita, dopo un’emergenza così prolungata e difficile per tutti - prosegue Patanè -. Un periodo durante il quale, come farmacie comunali, abbiamo profuso un forte impegno a fianco dei cittadini in diverse forme, dall’ascolto alla consulenza, dalla gestione dei tamponi fino alla prenotazione dei vaccini".

Le shopper delle Farmacie Comunali presentano anche un valore aggiunto in linea con la propria mission, infatti l’agenzia Grafikamente che ha curato la grafica e gestito la fornitura, ha affidato la stampa delle shopper alla coop. sociale LavoroCon, nel cui staff sono inserite persone con disagio sociale e disabilità.