E' tutta Fiom-Cgil la prima Rsu della Lamierpress: alta affluenza al voto

Elette le prime Rsu (Rappresentanza sindacale unitaria" alla Lamierpress di Forlì, azienda metalmeccanica che occupa circa 40 dipendenti, specializzata nella lavorazione di laminati metallici. Dei 38 lavoratori aventi diritti al voto in 32 hanno espresso la propria preferenza, eleggendo tre Rsu, tutti appartenenti alla Fiom-Cgil, unico sindacato presente in azienda. "Una partecipazione così importante indica il bisogno dei lavoratori Lamierpress di avviare un confronto attivo con la Direzione Aziendale, al fine di ottenere miglioramenti delle proprie condizioni di lavoro e di salario - spiegano dal sindacato -. Un sentito ringraziamento e un grande in bocca al lupo ai nuovi delegati che, grazie alla loro determinazione, sono riusciti a raggiungere questo grande obiettivo dando la possibilità da oggi a tutti i dipendenti dell’azienda di gestire in maniera consapevole e democratica ogni tematica lavorativa e aziendale".