L'azienda specializzata nel settore dell’outdoor design è "Eccellenza Italiana". La nuova sfida è la produzione di energia pulita

Arriva la certificazione di "Eccellenza Italiana" per l'azienda forlivese "New Time", specializzata nel settore dell’outdoor design. Il marchio distintivo di Eccellenze Italiane ha lo scopo di selezionare, premiare e tutelare il nome delle aziende Italiane di maggior successo, per portare nel mondo l’unicità e l’eccellenza italiana e salvaguardare le attività da contraffazioni e imitazioni d’ogni genere. "Questo premio è un tributo al consistente lavoro svolto, alla dedizione e alla passione che ogni giorno il gruppo mette nel creare soluzioni di design uniche, robuste e durevoli, pensate per trasformare gli spazi esterni in ambienti accoglienti e vivibili in ogni stagione dell'anno", è il commento dell'azienda.

Da piccola realtà territoriale, New Time è gradualmente diventata il punto di riferimento a livello nazionale nel settore, e questo grazie alla continua ricerca e allo sviluppo di tecnologie all'avanguardia, nonché alla proposta di soluzioni innovative e di design come le vetrate panoramiche e le pergole bioclimatiche. Innovazione e qualità sono i due pilastri su cui l'azienda ha fondato il proprio percorso verso il successo. La mission, viene illustrato, "è da sempre quella di creare spazi che migliorino il benessere e la qualità della vita delle persone, rendendo ogni ambiente esterno un luogo di comfort, bellezza e funzionalità".

"La certificazione di Eccellenze Italiane – fa sapere l’azienda – non è un punto di arrivo, ma la motivazione per continuare a migliorarsi e a superare i propri limiti, verso un futuro migliore e più green. È una conferma del fatto che, ponendo al centro le persone, la passione e la ricerca costante dell’innovazione rendono possibile lasciare un segno indelebile e concreto". Guardando al futuro, l’azienda è orgogliosa di annunciare il suo impegno nell'integrazione di soluzioni fotovoltaiche nei propri prodotti.

"Questo passo rappresenta una svolta significativa verso la sostenibilità, offrendo soluzioni di arredo che oltre ad arricchire esteticamente gli spazi esterni contribuiscono attivamente alla produzione di energia pulita - viene spiegato -. Con l'obiettivo di ridurre l’impatto dell’uomo sull’ambiente e aumentare l'efficienza energetica, i nuovi ed esclusivi progetti lancio del 2024 includeranno strutture con sistemi fotovoltaici integrati, progettate per armonizzarsi perfettamente con l'estetica e la funzionalità dei prodotti di arredo". New Time si dice pronta "a guardare al futuro con entusiasmo e determinazione, a intraprendere nuove sfide e a continuare a portare l'eccellenza italiana negli spazi di vita di tutte le case italiane".