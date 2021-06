Ecco il "1000", Ferretti svela a Venezia la più grande imbarcazione mai costruita dal brand

E' la più grande imbarcazione mai costruita dal brand con base a Forlì. Ferretti presenta al Salone nautico di Venezia, in corso fino a domenica, il "Ferretti Yachts 1000", frutto della collaborazione tra il Comitato Strategico di Prodotto, presieduto dall'ingegner Piero Ferrari, il Dipartimento Engineering Ferretti Group, l’architetto Filippo Salvetti per gli esterni e lo studio Ideaeitalia per il nuovo concept degli interni. Varata a marzo, Ferretti Yachts 1000 si distingue, viene spiegato dall'azienda stessa, "per le soluzioni progettuali inedite ed un mood di interni studiato per adattarsi alle varie esigenze dell’Armatore. Il primo Ferretti Yachts 1000 è configurato in stile Classic, il mood caratterizzato da toni morbidi, armonici e contrasti leggeri.

L’altra opzione è lo stile Contemporary, che presenta toni freschi e colori più decisi. Alla base del progetto, l’idea di massima dimensione del comfort e del wellbeing sia negli spazi outdoor che indoor, dove domina l’essenza del gusto Made in Italy. Il design, sobrio e sofisticato, caratterizzato da geometrie pulite e materiali ricercati, trasmette una sensazione di lusso raffinato, interpretando al meglio i valori espressi dal claim “Just Like Home”: comfort, italianità, design senza tempo e artigianalità".