Ecco il borsino delle professioni: le imprese della provincia hanno previsto oltre 10mila assunzioni in 3 mesi

La Camera di commercio della Romagna rileva che per il trimestre settembre-novembre 2022 le imprese hanno programmato complessivamente 20.580 nuovi ingressi nelle province di Forlì-Cesena e Rimini, di cui 7.720 nel mese di settembre. Per la provincia di Forlì-Cesena sono previste 4.020 entrate nel mese di settembre e 10.390 nel trimestre.

I risultati dell’indagine per la provincia di Forlì-Cesena

L’indagine rileva 4.020 entrate previste nel mese di settembre e 10.390 nel trimestre settembre-novembre 2022, con una variazione sull’analogo periodo del 2021 di -350 entrate previste e di -150 rispetto al solo mese di settembre 2021. I contratti previsti per le entrate nel mese di settembre riguardano per l’80% lavoratori dipendenti (tempo determinato, indeterminato, apprendisti, altri alle dipendenze) percentuale inferiore di 2 punti rispetto al periodo precedente, il restante 20% sono lavoratori con forme contrattuali diverse (collaboratori, in somministrazione, altri non alle dipendenze).

Le entrate programmate nei primi 5 settori di attività, nel mese di settembre e nel trimestre settembre-novembre 2022, ammontano rispettivamente a: 650 e 1.350 per i servizi alle persone; 650 e 1.350 per servizi di alloggio e ristorazione e servizi turistici; 550 e 1.710 per il commercio; 340 e 970 per le costruzioni; 270 e 640 per i servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio.

Le previsioni di assunzioni per i giovani con meno di 30 anni riguardano il 28% dei casi (-5 p.p. rispetto al mese precedente), mentre l’16% delle entrate previste è destinato a personale laureato (+5%). Il 21% delle assunzioni programmate riguarda dirigenti, specialisti e tecnici (in crescita ma la media nazionale è del 26%). Sempre alte nella provincia, nel mese di settembre per le imprese intervistate, le difficoltà a trovare i profili desiderati, previste in 52 casi su 100, specie nelle aree Tecniche e della progettazione (64,2%).

Nell’ambito delle attività della Camera di commercio per favorire l’incontro tra il mondo della scuola e il mondo delle imprese, lunedì 26 settembre si terrà online su MEET la presentazione delle proposte della Camera di commercio della Romagna per l'Anno scolastico 2022/2023, rivolta ai docenti delle medie dalle 15 alle 15.30 e delle superiori dalle 15.30 alle 16.30, delle scuole di Forlì-Cesena e Rimini.