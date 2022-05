La guerra e i rincari frenano la ripresa dell'economia nel 2022: ridimensionate le previsioni in provincia

La Camera di commercio della Romagna fotografa gli scenari di previsione 2022 delle principali variabili e posizionamento rispetto al contesto regionale e nazionale, con un focus sulla provincia di Forlì-Cesena. Gli ultimi scenari previsionali di Prometeia - Unioncamere Emilia-Romagna (aprile 2022), pur mostrando stime con variazioni in terreno positivo per valore aggiunto ed esportazioni, risentono di un deciso ridimensionamento rispetto a quanto previsto ad inizio anno. Criticità, quali l’incertezza e il livello di rischio nello scenario generale, il forte rincaro dei costi energetici e la crescita dell’inflazione, associati all’aumento dei prezzi e alle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, aggravate dal conflitto in Ucraina, e di reperimento di determinate figure professionali stanno determinando una frenata della ripresa dell’economia a tutti i livelli e, di conseguenza, nel territorio Romagna (Forlì-Cesena e di Rimini). Nel 2022 la variazione del valore aggiunto del nostro territorio è stimata complessivamente leggermente più contenuta della media regionale e appena più sostenuta rispetto a quella nazionale.

"La guerra frena l'economia europea, in particolare quella italiana"

“La guerra in Ucraina, insieme all’emergenza pandemica non definitivamente risolta, frenano l’economia europea e in particolare quella italiana. Il rincaro di energia e la carenza di altre materie prime, contribuiscono ad aggravare lo scenario nel nostro Paese, dove, peggiorano tutti gli indicatori per l’industria, i servizi sono in stallo e la dinamica delle esportazioni è attesa debole. Nell’Eurozona, inoltre, pesano incertezza e sfiducia e i tassi di interesse a lungo termine sono in rialzo, intanto gli Usa risentono dell’inflazione, anche se partono bene nel 2022, e il Covid penalizza la Cina, che rallenta – commenta Roberto Albonetti, segretario generale della Camera di commercio della Romagna –. In questo contesto, molte delle sfide che, anche nel nostro territorio, abbiamo davanti non possono essere risolte solo a livello locale. L’economia emiliano-romagnola è fortemente interconnessa con le dinamiche nazionali, europee e internazionali, sia che si parli di attrattività turistica, sia che si pensi al ruolo dell’export. Tuttavia, il fatto di essere immersi in dinamiche geopolitiche complesse non riduce la responsabilità e il ruolo che ognuno di noi è chiamato a svolgere a livello territoriale. Tutto il contrario, ogni cambiamento inizia dalla responsabilità personale. Tutti abbiamo davanti la sfida di ripensare i modelli che si erano consolidati nel passato per rispondere ai nuovi bisogni che sono emersi o che gli avvenimenti degli ultimi anni e degli ultimi mesi hanno accelerato. A questo sono chiamate le Istituzioni tutte, nazionali e locali. In particolare, come Camera di commercio, in stretta collaborazione con le associazioni di categoria e con i diversi corpi intermedi, abbiamo il compito di svolgere il ruolo di agenzia per lo sviluppo territoriale e per questo ci impegniamo”.

Lo scenario previsionale per la provincia di Forlì-Cesena

I dati di previsione per il 2022 (Scenari Prometeia, aprile 2022) per la provincia di Forlì-Cesena rilevano un incremento del valore aggiunto pari al 2,3%, praticamente dimezzato rispetto all’aumento previsto nel gennaio scorso (+4,5%), in linea sia con il dato regionale (+2,4%) sia con quello nazionale (+2,2%). Il 2021, nel complesso, viene archiviato con una crescita del 6,7%. L’espansione della ricchezza stimata nel 2022 è rilevante per le Costruzioni (+10,1%), grazie agli incentivi al settore, ma coinvolge anche i Servizi (+2,8%); in lievissimo calo, invece, il valore aggiunto dell’Agricoltura (-0,3%) e del Manifatturiero (-0,4%). Anche l’export per il 2022 è previsto in crescita (+4,3%), ma qui il ridimensionamento risulta essere maggiore di quello che ha caratterizzato il valore aggiunto: -7,3 punti percentuali rispetto alle stime di inizio anno (+11,6%). In tale contesto, comunque, la dinamica delle esportazioni dovrebbe essere migliore dell’incremento regionale (+3,4%) e nazionale (+3,3%).

Stimati in aumento anche i redditi delle famiglie (+ 4,0% rispetto al +4,2% la stimato precedentemente), con un trend superiore a quello regionale (+3,8%) e nazionale (+3,6%), mentre il valore aggiunto per residente (pari a 28.700 euro) risulta maggiore di quello dell’Italia (26.200 euro) ma più contenuto rispetto a quello dell’Emilia-Romagna (31.800 euro). Sul fronte del mercato del lavoro, Forlì-Cesena, nel 2022, sarà caratterizzata da tassi di attività e di occupazione (rispettivamente, 71,7% e 67,7%) migliori del contesto nazionale (nell’ordine, 65,3% e 58,8%) ma peggiori dello scenario regionale (73,0% e 69,0%); il tasso di disoccupazione previsto (5,6%), invece, sostanzialmente stabile rispetto al 2021 (5,5%), sarà uguale a quello dell’Emilia-Romagna e minore del dato Italia (9,9%). La produttività per addetto (65.500 euro), infine, è stimata per il 2022 ancora inferiore ai valori medi dei territori di riferimento (70.600 euro in Emilia-Romagna, 68.000 euro in Italia).