Edicole esentate dalla Cosap, "risparmio di 2mila euro l'anno": la soddsfazione di Marinella Portolani (Snag)

Esenzione per tre anni dal pagamento del canone del suolo pubblico, a partire già dal 2020, per i chioschi fissi che operano nella vendita di bevande, fiori e giornali. E' quanto prevede la manovra presentata mercoledì scorso in sede di prima prima commissione consigliare dall'assessore al Bilancio Vittorio Cicognani. "Ogni rivendita risparmierà 2mila euro l’anno, quelle più grandi anche di più, circa 10mila euro in tre anni", evidenzia il presidente dello Snag Provinciale di Forlì-Cesena, e componente della Giunta Nazionale e consigliere comunale di maggioranza, Marinella Portolani, ricordando che lo stesso provvedimento era stato ottenuto circa due anni fa anche a Cesena, sostenuta dal presidente della locale Confcommercio Corrado Augusto Patrignani.

Quello ottenuto nella città mercuriale, chiosa Portolani, "è frutto di un lavoro svolto con il Comune di Forlì e direttamente con l’assessore Cigognani". Il presidente dello Snag Provinciale ricorda inoltre con soddisfazione "il progetto che ho portato avanti di Info-point delle edicole, molto apprezzato da cittadini e turisti, e che è stato portato in tutta Italia e che consente agli edicolanti di usufruire di un bonus annuale". Conclude Portolani: "Il mio obiettivo è cercare di salvare da una crisi fortissima e pregressa le edicole. Ringrazio inoltre il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che è stato da me sensibilizzato per ottenere un piano di investimenti straordinari predisposti per affrontare la crisi innescata dall'emergenza da covid-19 e che coinvolgerà anche le edicole, con uno stanziamento di 500mila euro. La carta insieme all'online ha un grande valore e devono affiancarsi per proseguire nella diffusione della cultura e dell'informazione".