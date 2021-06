Aeroporto Ridolfi, Ego Airways conferma i voli estivi e rilancia: "In autunno nuove tratte"

Ego Airways, la compagnia aerea italiana che ha fatto il proprio debutto nel 2021, ribadisce il ruolo di preminenza nel piano di sviluppo, degli scali dell’Emilia-Romagna Forlì e Parma. Per quanto concerne il Ridolfi, la compagnia conferma i collegamenti per Catania, Comiso, Cagliari, Olbia, Lamezia Terme, Ibiza e Mykonos; mentre da Parma si volerà verso Catania, Lamezia Terme e Bari. E proprio in relazione alla centralità di questi due scali, la compagnia annuncia di essere "al lavoro per finalizzare la seconda fase dell’iter legato alla programmazione con il lancio nel periodo autunnale di nuove tratte europee, che come previsto coinvolgeranno Forlì e Parma".

Ego Airways è una compagnia aerea di proprietà interamente italiana, che opera con velivoli Embraer 190. Valori di riferimento che tracciano le linee guida del modello di business: eco-compatibilità, attenzione alle esigenze del singolo cliente, valorizzazione del territorio italiano, inclusività.